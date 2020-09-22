手搖飲商機年破千億！農糧署辦創意比賽祭90萬獎金　拉抬國產水果

▲胡忠一表示，香蕉價格比去年還要高。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

手搖飲料為台灣消費大眾喜愛的飲品，每年創造出龐大的商機，農糧署今（22日）開記者會宣布第3屆「台灣水果創意手搖飲料比賽」，即日起至9月30日開始報名，此次共3組別，分兩階段進行，祭出共90萬元獎金。

農糧署署長胡忠一說，根據經濟部統計處資料，手搖飲1年超過1千億商機，國內有2萬多家連鎖店，甚至拓展到日本、歐美、東南亞等其他國家，也都用國產水果，加上台灣水果種類多，以大類分就有50幾種。胡忠一進一步說明，本次比賽分為「果粒嗨翻組」(果肉比例高，健康導向)、動感有力組（結合咖啡或茶葉，活力導向）及果然狠美組（創意導向)，比賽分兩階段進行，第一階段邀集食品、餐飲等產業之專家及學者進行書審，三組各選出10組產品入圍；第二階段為街頭盲選及專家、KOL評選，各組取三名，提供獎金各10萬元，計90萬元，並有機會至知名電視節目入棚拍攝推廣。

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▲▼今年比賽選定時令果品火龍果、番石榴、柑橘、檸檬、香蕉、木瓜及文旦等。



媒體問推銷此活動，是否和水果價格近期受到波動有關？胡忠一說沒有，都是使用當令，國內可採購到的，目的要創造秋天可喝的手搖飲，如以前夏天是西瓜等，今年選定時令果品火龍果、番石榴、柑橘、檸檬、香蕉、木瓜及文旦等，讓業者發揮創意。

另外，目前香蕉價格，胡忠一表示，價格比去年還要高，同樣時間每公斤產地價7元，現在產地價10元，拍賣市場17元，價格合理，天氣慢慢變涼冷，消費者購買率會跟著提高，10月日本學校營養午餐會用台灣香蕉，將陸續出口，出口量增加25%。

▲農糧署邀請吳姍儒（右）擔任水果大使。