高麗菜超種亮紅燈！農糧署不勸農民：希望生產者做聰明客觀判斷

▲高麗菜超種預警亮紅燈。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農糧署統計9月育苗場供應農民種高麗菜達598萬株，亮起紅色燈號，代表將超種，農糧署署長胡忠一今（17日）表示，高麗菜每10天都會有預警，公布在網站上，會請農民「自行判斷」，希望他們會做出「聰明客觀判斷」，不要一窩蜂的去種。

高麗菜每公頃約可種植3萬株種苗，超種警戒值為，390萬株以下綠色燈號，390至540萬株黃色燈號，540至600萬株為紅色燈號，600萬株以上為紫色燈號。今年8月底發出高麗菜育苗警示，預估接下來將會超種，是否會有相關政策？胡忠一說，高麗菜每10天都會有預警，在網站上公布，到底高麗菜種苗賣出去多少都能掌握，生產也可看到賣多少，是否要去種，要去判斷。

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▲胡忠一（左）說，不會去勸農民要不要種，他們要自己判斷。（圖／記者許展溢攝）



胡忠一指出，現在亮紅燈，但天氣熱在平地也是無法種，有很多變數，因為上賣很多苗出去，不等於收穫量，高麗菜生產期70天，兩個月後是否還有這麼多量，希望生產者做出聰明客觀判斷，不要一窩蜂，按照預警做出正確選擇，雖已連續兩旬紅燈，不過有信心會繼續輔導，現在狀況都在掌控中，還算合理生產。

胡忠一強調，農糧署有給平台，育苗有多少資訊要上平台，隨時可以掌控，而媒體問高山高麗菜往年都只種兩季，今年有第三季，是否會請他們不要繼續種？他表示，不會去勸他們要不要種，農民要自己判斷。