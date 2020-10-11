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蔡英文宣示投入供應鏈重組　李貴敏曝數據打臉：台經貿倚賴大陸創新高

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▲▼109年國慶大會,蔡英文總統發表國慶演說。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文總統發表國慶演說。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文10日發表國慶演說時宣布政府三大經濟策略。國民黨立委李貴敏11日在臉書發文指出，兩岸情勢雖持續緊張，但根據財政部統計，今年1到8月大陸和香港佔我出口比重已達到歷史新高的43.2%，質疑民進黨政府「仇中」政策並對大陸醜話說盡，但對大陸倚賴不僅步步升高，甚至還創歷史新高，直呼「理想很豐滿、現實很骨感。」

蔡英文於國慶演說指出，我們迎來了幾十年來最大規模的資金回流潮，台商返台投資，已超過新台幣一兆元；並宣布政府三大經濟策略，包括：「全力、全方位投入供應鏈的重組」、「打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚的重鎮」，以及「全力落實經濟與社會的均衡發展」。

針對蔡總統三大經濟策略，李貴敏質疑，所謂「全方位投入供應鏈重組」，是鼓吹台商脫離中國大陸，轉以美國為中心的供應鏈嗎？畢竟新南向政策的倉皇失敗歷歷在目；政府官員的「補鏈」或「換鏈」構想也因脫離現實而無疾而終。

「更別提財政部公布8月進出口統計顯示，兩岸情勢雖持續緊張，台灣經貿傾中現象卻節節攀升。」李貴敏指出，今年1到8月大陸和香港佔我出口比重已達到歷史新高的43.2%。民進黨政府雖採「仇中」政策並對大陸醜話說盡，但對大陸倚賴不僅步步升高，甚至還創歷史新高。

▲▼立法院司法及法制委員會舉辦「科技偵察手段引發人權爭議」公聽會 立委李貴敏。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李貴敏。（圖／記者屠惠剛攝）

李貴敏表示，理想很豐滿、現實很骨感。依據財政部公布資料顯示，今年1到8月台灣出口成長率僅1.5%，但同時期台灣對大陸和香港成長率卻高達12.0%。因此，如果去掉大陸和香港，台灣出口立即轉正為負，變為負成長5.9%；甚至今年1到8月台灣貨品貿易出超331.8億美元，但對大陸和香港出超則是高達581.1億美元，如果沒有兩岸貿易順差，台灣對外貿易將出現逆差250億美元，這麼龐大的衝擊，民進黨政府不知道嗎？

針對蔡政府宣布要打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚重鎮，李貴敏也質疑，以現有政府效率與創新能力，落後國際的台灣金融及人才交流管理政策，又談何容易？尤其台灣社會與產業面臨的是一個凡事政治化、凡事務虛的大內宣政府，反應慢半拍不說，屢屢以落後的政治思維箝制產業與市場的發展。試問，香港近來政治情勢動盪，各國莫不爭相攏絡、爭取頂級的金融專業人才為要務。就此，民進黨政府有針對爭取全球化優秀人才拿出任何辦法嗎？

李貴敏批評，對於民眾最關心的議題，演說中又為何避而不談？萊豬開放影響國人健康及民族延續甚深，為什麼不能按憲法體制到立法院進行國情報告？為什麼民眾不能夠了解開放萊豬進口換了甚麼？是BTA？還是FTA？還是其他？或是什麼都沒有？

李貴敏強調，這些問題民進黨始終不願正面以對。如果我們的產業要大幅調整、重構，如果不預先作好受衝擊影響的產業研析因應方案，並做好調整措施，台灣產業要怎麼樣因應？又如何確保對台灣利大於弊？政治口號聽來動人，卻沒辦法解決經濟問題。

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