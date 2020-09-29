湘台青年文化交流節啓動　兩岸學生創意表演提前過中秋

▲在湖南就學的台籍學生參加中秋活動。（圖／湖南省台辦提供）

記者魏有德／上海報導

2020湘台青年文化交流節啓動儀式暨庚子年兩岸大學生瀟湘中秋夜昨（28）日晚間在湖南中醫藥大學舉行，包括150名台籍學生及300多名大陸師生共襄盛舉。就讀於中南大學台籍研究生何雅筑表示，受疫情影響，中秋節無法趕回台灣與家人團聚，但這場活動使我們相聚於此，「共借一輪明月寄託思情，感到一種別樣的溫暖。」

▲在湖南就學的台籍學生參加中秋活動。（圖／湖南省台辦提供）

何雅筑在湖南就學已經有5年的時間，目前仍在中南大學金融專業攻讀碩士學位，對她而言，湖南就如同第2個家鄉。何雅筑提到，在湖南學到了技能、收穫了友誼、開拓了眼界，「非常珍惜來湖南學習的機會，每次回台灣，都會將自己的所見所聞和朋友、親人分享，讓兩岸之間的這份友誼在更多人中延續。」

▲湘台青年文化交流節28日舉行，兩岸師生共450人參與。（圖／湖南省台辦提供）

為降低疫情造成的隔閡及影響，這次活動以「線下晚會+線上互動」的形式舉行，使兩岸青年、師生能在歡聚的舞台上，共享團圓的氣氛。此外，百名湘台大學生在晚會上表演《乘風破浪》舞蹈作為開場，透過《還珠格格》《一起去看流星雨》等現場配音，都讓參與的師生，掌聲及笑聲連連，藉此展現青年活力與朝氣。

以「雲月寄相思，瀟湘中秋情」為主題的2020湘台青年文化交流節啓動儀式暨庚子年兩岸大學生瀟湘中秋夜在湖南中醫藥大學舉行。包括來自中南大學、湖南大學、湖南師範大學、湘潭大學、湖南中醫藥大學、湖南科技大學及南華大學等7所大專院校的150餘名台籍學生與約300名大陸師生參加，提前慶祝中秋節。