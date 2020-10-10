女駕車失控衝大排翻覆　天旋地轉受困剎那…警秒出現救人

▲屏東縣里港警分局交通組員警迅速將翻車受困的洪女救出送醫，洪女驚嘆之餘，也非常感激 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉台屏24線大山路段，10日中午發生一起車禍，洪姓女子駕駛自小客車行經該路段時，不明原因開入路旁大水溝翻車，受困車內，轄區的里港警分局交通組員警剛好執好霧台鄉交安勤務下山，發現後立即停車加入救人行列，將她救出車外，她感到頸及腰椎不適，連絡救護車將她送醫治療。

▲▼救到路旁、連絡救護車協助。

為確保轄內風景區交通平安、順暢，里港警方一大早就派員到霧台、三地門等轄內風景區執行交通安全維護勤務；其中交安組長林中安率同組內警員王昭勝、邱正男於中午12時左右，結束山區內勤務，準備返回里港警分局。

途經鹽埔鄉屏北高中屏24線大山路段時，突看到有民眾緊急招手，對方表示前有人翻車，需要協助，林中安等3人立即加速前往救援；3人趕到，發現自小客車翻落路旁大水溝內，立即下車救人。

將受困車內的53歲的洪姓女駕駛救出，洪女表示，從家裡開車要到工地地點上班，途經案發地點，車輛突然衝入路旁，一陣天旋地轉後受困，心裡很害怕，不知如何是好時，就看到警察出現車旁，讓她驚訝員警救人速度之神速，等她被救出車外，才知道駕駛自小客車四腳朝天翻落大排水溝上，對警方迅速救援，相當感激。

由於她感到頸部、腰椎不適。警方連絡救護車將她送醫治療。由於洪女未酒駕，相關肇事原因，待進一步調查。

▲Her今天推出「摩洛哥優油」呵護秀髮100ml 原價1500元，特價799元

►二手票券豐富你的生活