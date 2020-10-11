4正妹玩密室逃脫！男NPC竟強迫「脫衣陪酒」　全身剩下內衣褲

▲4正妹玩密室逃脫，竟然被逼著脫衣陪酒。（圖／翻攝《紅星新聞》）



記者柯振中／綜合報導

密室逃脫是近期許多人喜愛的闖關遊戲，三五好友合作通關，燒腦又能增進友誼。不過，大陸四川成都有名女子指控，她與另外3名好友同玩密室逃脫，竟然被工作人員逼著「脫衣服陪酒」，才能拿到線索通關，讓她氣炸向媒體投訴。

根據《成都商報》報導，林俐（化名）1日與3名女性朋友前往「詭玩人密室逃脫」玩主題逃脫遊戲，當時選擇了「搞笑趣味」的主題，沒想到第一關碰上男性NPC，要以物易物交換線索。

當時身上的東西都寄放在店裡，4人只好將耳環、項鍊、手鐲等飾品卸下，拿來與NPC交換線索，但所有首飾都給了，線索依然不夠，這時NPC說「衣服也可以拿來換線索」，且不脫衣服就不開門，讓4人只能褪下外衣，只留下內衣褲等貼身衣物。

▼4正妹到密室逃脫解任務，竟然被NPC性騷擾。（圖／翻攝《網易新聞》）



4人得到線索，換上了遊戲內準備的古著，想要繼續闖關。沒想到NPC見4人頗有姿色，竟然得寸進尺，指定其中一名女子，要求「把內衣或內褲留給我」，才能放行，讓4人感到相當生氣，「裡面的衣服褲子不就是內衣內褲嗎？當然不可能脫啊，我們覺得這已經是接近性騷擾的調戲行為了。」

到了第二關，情況更加嚴重，這次為了通關，4人被逼著喝酒，整整喝掉了一瓶40多度的烈酒，導致其中2人醉酒，所幸是4人同遊，還有伴能夠照顧，若真的只有2人闖關，後果不堪設想。

沒想到，4人一路闖到第三關，發現第三關的NPC與第一關的男子是同一人。男子提出更過分的要求，要一名玩家躺在地上，另一名玩家騎坐在躺地玩家的身上，接著要求雙方出手抓住對方的胸部，還說「動作做得好看，就會讓你們過關」。

▼男NPC要求正妹騎坐抓胸，讓4人氣炸。（圖／翻攝《網易新聞》）



4人嚴正拒絕要求，做了伏地挺身等體力運動，最後才過關，逃出密室，但也愈想愈不對勁，覺得遊戲設置太侮辱女性，他們花了錢，想要體驗實境遊戲，竟然遭到性騷擾。

此外，雖然4人第一關換衣服時，NPC暫時離場，但每個關卡當中都設有監視器，等於換裝的過程全被錄下。4人要求將錄影畫面刪除，該店家則以「過幾天會被覆蓋」為由推託，讓人感到非常不舒服。

對此，店家則說，遊戲中確實會涉及略帶尺度的環節，對玩家進行調侃，但具體會根據玩家能接受到什麼程度，若不願意接受的話，也會更改遊戲環節，「我接了很多組玩家，有一些玩家能玩得開，有些玩家會給（內衣或內褲） ，有些玩家並不會。」

該間店家也承諾，已經將4人的款項退回，後續會對主題進行優化、改進，造成誤會的部分會加強管理。

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