搭客運「鬼爪悄悄爬上腿」　妹子氣炸：還裝睡！斯文男完蛋了

▲被原po發現後，手慢慢地挪回去。（圖／翻攝自臉書／宜蘭知識+）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友今搭乘客運時，隔壁男生竟趁她閉目養神之際伸出鹹豬手，她驚覺不對勁後立刻撥開，結果對方一路裝睡，並緩緩將手縮回去，畫面曝光後引發眾怒，還釣出派出所所長回應。

女網友在臉書社團「宜蘭知識+」發文提到，「從來沒有想過會在客運上遇到鹹豬手，習慣上車就閉眼休息，所以一開始並沒有意識到遇到變態了，但在發現後第一時間將他的手從我腿上撥開，而他老兄持續裝睡，然後慢慢地把手縮回去。」

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原po不禁怒道，「請問這是誰的家人？請帶走管教！」事後，她也回報新進度，表示客運公司有協助處理，「我不會姑息這種人，還在確認狀況中，謝謝大家...也希望大家不要遇到這樣的狀況。」

▲斯文男一路裝睡。（圖／翻攝自臉書／宜蘭知識+）

對此，網友們紛紛怒道，「從臉大力給他巴下去，再裝睡」、「這就是我為什麼每次搭車都要坐單人座，雖然我是男的」、「變態，搭車都不用睡了」、「通常遇到這種人要大喊，千萬別姑息，大喊以後，司機會協助幫忙報警處理」、「這樣摸到底是在爽什麼？搞不懂...直接報警吧」、「噁爆了」、「一巴掌打下去，看他醒了沒」。

另外，po文也引來警方關注，礁溪分局礁溪派出所蔡所長在留言處表示，「有關您所指陳疑遭性騷擾一案，可以至本所報案。另也將積極調閱相關監視影像，若有其他需要協助之處，可撥打礁溪分局警政服務專線或礁溪派出所聯絡電話。」

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