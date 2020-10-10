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2020虎尾毛巾節超大毛巾熊　吸引民眾拍照打卡

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▲2020第八屆虎尾毛巾節在國慶連假中展開，今日一早開幕隨即湧入大量逛展民眾，會場展售琳瑯滿目的毛巾產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2020第八屆虎尾毛巾節，會場入口約1層樓高的「毛巾熊」可愛吸睛，成為打卡熱點。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾是毛巾的故鄉，為推廣MIT優質毛巾而辦理的虎尾毛巾節活動，已成為雲林縣在地特色產業行銷主要活動之一。2020第八屆虎尾毛巾節在國慶連假中展開，今日一早開幕隨即湧入大量逛展民眾，會場展售琳瑯滿目的毛巾產品之外，會場入口約1層樓高的「毛巾熊」可愛吸睛，成為打卡熱點。

為期三天的毛巾商品展售會，琳瑯滿目的毛巾產品，活動期間安排了不間斷的音樂饗宴、樂團表演、免費的趣味遊戲及遊樂設施，真人夾夾樂、毛巾DIY、氣墊球池、溜滑梯及攀岩設施等，讓民眾連假不無聊，另外更加碼推出一日限定的快閃活動，10月10日有緊張又刺激的親子鐳戰、10月11日有救援小英雄波力見面會等，適合全家大小一起來同樂。

▲2020第八屆虎尾毛巾節在國慶連假中展開，今日一早開幕隨即湧入大量逛展民眾，會場展售琳瑯滿目的毛巾產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2020第八屆虎尾毛巾節在國慶連假中展開，今日一早開幕隨即湧入大量逛展民眾，會場展售琳瑯滿目的毛巾產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾鎮長丁學忠表示，今年虎尾毛巾節活動結合雲林縣政府農機展擴大舉行，由毛巾同業公會、毛巾產業協會及紡織產業綜合研究所鼎力支持，提供許多優惠及滿額禮回饋給民眾，讓優質在地的毛巾產業更加發揚光大，在活動中不僅展售讓人用的安心的優良毛巾製品、更精心規劃的三天精彩活動，期望大家能買的安心、玩的開心。

▲2020第八屆虎尾毛巾節在國慶連假中展開，今日一早開幕隨即湧入大量逛展民眾，會場展售琳瑯滿目的毛巾產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲毛巾業者推出秤重販售以公斤計價的優惠方案。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2020第八屆虎尾毛巾節在國慶連假中展開，今日一早開幕隨即湧入大量逛展民眾，會場展售琳瑯滿目的毛巾產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2020第八屆虎尾毛巾節有業者推出毛巾印花DIY，小朋友可自行印出喜歡的花色。（圖／記者蔡佩旻攝）

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