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國慶焰火在台南　台電台南區營業處全力來相挺！

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▲2020國慶煙火將在台南安平漁光島登場，台電台南區營業處熱鬧來相挺，除設攤，為穩定現場電力品質，動員相關技術人員駐點，陪伴民眾一同歡慶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2020國慶煙火將在台南安平漁光島登場，台電台南區營業處熱鬧來相挺，除設攤宣導節電外，為穩定現場電力品質，動員相關技術人員駐點，陪伴民眾一同歡慶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020國慶煙火將在台南安平漁光島登場，台電台南區營業處熱鬧來相挺，於活動現場設有「台電電力服務站」，解答民眾用電的大小問題，並有專人為民眾服務台灣電力APP、電子帳單等好康活動，另為穩定現場電力品質，動員相關技術人員駐點，陪伴民眾一同歡慶。

▲2020國慶煙火將在台南安平漁光島登場，台電台南區營業處熱鬧來相挺，除設攤，為穩定現場電力品質，動員相關技術人員駐點，陪伴民眾一同歡慶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台電台南區處處長許墩貴說，國慶焰火首度在台南施放，意義非凡。台電已趁早準備，除延續10月初所舉辦「節電音樂趴」走出戶外一起Chill的熱情，在今日也把握和民眾互動的機會，大力宣導申辦電子帳單、「台灣電力APP」、現場節電問答等活動，並準備限量的贈品，歡迎民眾踴躍參加。

▲2020國慶煙火將在台南安平漁光島登場，台電台南區營業處熱鬧來相挺，除設攤，為穩定現場電力品質，動員相關技術人員駐點，陪伴民眾一同歡慶。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2020國慶煙火將在台南安平漁光島登場，台電台南區營業處熱鬧來相挺，除設攤，為穩定現場電力品質，動員相關技術人員駐點，陪伴民眾一同歡慶。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2020國慶煙火將在台南安平漁光島登場，台電台南區營業處熱鬧來相挺，除設攤，為穩定現場電力品質，動員相關技術人員駐點，陪伴民眾一同歡慶。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2020國慶煙火將在台南安平漁光島登場，台電台南區營業處熱鬧來相挺，除設攤，為穩定現場電力品質，動員相關技術人員駐點，陪伴民眾一同歡慶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣電力APP已與台電電子帳單服務系統帳號整合，具備電費預繳、用電管理、停電報修等多項功能，讓民眾用電更便利，如現場申辦，將致贈防曬袖套、冷熱敷袋等實用小物。針對申請電子帳單並選擇「不印寄」單據的用戶，還提供每期減少3-5元的電費優惠（非代繳電費用戶3元，代繳電費用戶則有5元）。

▲2020國慶煙火將在台南安平漁光島登場，台電台南區營業處熱鬧來相挺，除設攤，為穩定現場電力品質，動員相關技術人員駐點，陪伴民眾一同歡慶。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2020國慶煙火將在台南安平漁光島登場，台電台南區營業處熱鬧來相挺，除設攤，為穩定現場電力品質，動員相關技術人員駐點，陪伴民眾一同歡慶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為確保活動供電穩定，台電台南區處超前布署，針對安平周邊12條饋線及路燈供電線路進行全面巡視點檢，活動當日共派遣60餘位人員、7台工程車及3台昇空車駐點服務，以利在突發停電事故發生時，能快速恢復供電。更多節電活動請上「我節電我驕傲」活動網站查詢（https://www.savepower.com.tw/）

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