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割草驚見公園溜滑梯旁有「右手白骨」！剩餘屍骨遭棄置20km外深山

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▲▼ 溜滑梯。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名割草員在公園的溜滑梯旁發現一隻人類的右手。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本秋田縣一名割草員2日上午在潮風公園進行割草作業時，竟在兒童遊樂設施旁發現一隻已經腐爛成白骨的人類手掌，嚇得他隨即通報警方。根據法醫相驗結果，該隻斷掌確定是人類的右手，而警方隨後也在距離公園20公里遠的山林中發現死者其他部分的遺體。警方9日表示，斷掌和遺體與一名失蹤已久的男子DNA相符，但因為全案仍在偵辦中，因此無法公布相關細節。

根據《秋田朝日放送》報導，一名割草員2日前往秋田縣仁賀保市潮風公園進行割草作業時，意外在溜滑梯旁發現一隻已經腐爛成白骨的手，隨即通報警方。根據法醫相驗結果，確定被尋獲的白骨是人類的右手。警方隨後也在6日於距離公園20公里遠的一處山林內，發現死者的其餘遺體。

警方9日表示，DNA檢驗證實，被尋獲的遺體主人為先前失蹤的一名40多歲男子。然而為了防止影響調查過程，目前暫時無法公開該名男子具體失蹤時間，不過可以證實的是，該具遺體至少經過數月至1年的時間，才能腐敗成白骨。

警方目前尚未將此案定調為他殺或意外，將持續調查該起案件是否有其他人涉入或是僅是單純的意外，以釐清詳細案情。

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