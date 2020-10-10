證物淪性愛工具！男警躲廁所偷傳「扣押手機內」色情片給自己

▲該名男警已經被函送檢方偵辦。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者王佩翊／編譯

日本東京都西新井警察署一名男性巡查長被發現，2019年利用作為證據所查扣的智慧型手機，將裡頭的性愛影片傳給自己，直到多個月後才被手機主人發現。警視廳9日表示，目前已經針對該名巡查長提出懲戒，將其解職。而該名男性巡查長現在也已經被函送檢方偵辦。

根據《全日本新聞網》報導，東京都足立區西新井警察署一名男警，2019年10月擅自將證物手機內的性愛影片以通訊軟體LINE，傳到自己的手機上。據悉，這名36歲的男性巡查長當時正好承辦相關案件，因此查扣該部手機作為證物。然而在辦案過程中，這名男性巡查長意外發現手機內有性愛影片，於是便偷偷地將手機帶出，在廁所內私自使用被害人的LINE帳號，將色情影片傳給自己。

整起事件直到今（2020）年2月才被發現，手機主人突然驚覺自己的聊天內容中，有奇怪的聊天紀錄，似乎是將影片傳給不認識的人，於是通報警方。經警方介入調查後，才發現原來是這名男性巡查長濫用公權，擅自使用證物傳送不雅影片。

該名男性巡查長供稱，「一切都只是好玩而已。」不過一時的色慾卻也讓這名警察丟了工作。警視廳表示，該名男警已經被函送檢方偵辦，而警署內部也已對其做出減薪處置，並於9日正式退職。警視廳提到，「未來將加強督導，要求同仁嚴守法律且務必以適當手法取得相關證據資料。」

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