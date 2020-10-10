金正恩演說一波三折！官媒直播恐踩剎車　豪華閱兵公開新型飛彈

▲金正恩是否於黨慶發表演說，受到外界矚目。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）今（10）日將舉行勞動黨成立75周年黨慶，根據南韓軍方所掌握的情報與美國智庫先前拍攝的衛星影像，在黨慶活動中將舉行大規模的閱兵儀式，向外界公開新型洲際彈道飛彈（ICBM）與潛射彈道飛彈（SLBM），而北韓最高領導人金正恩更將登上演說台發表談話，官媒《朝鮮中央電視台》原先計畫直播，然而至今節目表卻未包含相關內容，其談話是否包括兩韓關係、美朝關係，受到外界矚目。

根據南韓《韓聯社》，北韓上一次舉行大規模閱兵典禮，是2018年9月北韓建政70周年，距離現今已是2年前。

南韓國防部長徐旭（서욱）先前曾在國政監察指出，北韓可能在雙十黨慶舉行的大規模閱兵儀式上，向外界公開能搭載多枚彈頭的新型洲際彈道飛彈，根據先前偵測到的移動型發射台，其車輪比先前的還多、長度也較長，不排除體積比「火星15型」更加巨大、射程也更遠，可以直接威脅美國本土。

不過北韓在黨慶當日直接進行飛彈試射的機率相對較低。

▲北韓曾在2017年太陽節閱兵儀式上公開新型洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

根據南韓情報當局所掌握到的線報，北韓官媒原本計劃全程直播黨慶，包括金正恩在閱兵儀式上的演說；然而韓媒《YTN》最新消息指出，由於《朝鮮中央電視台》10日的節目表並未包含閱兵儀式，因此可能取消直播金正恩發表談話，或改採事後於隔日轉播的形式。

據悉，金正恩今年4月下旬曾傳出失蹤、接受心臟手術失敗後病危，甚至出身北韓的南韓國會議員太救民（태구민，前名為太永浩）指出其可能已死亡，最後在順川磷肥料廠出席剪綵典禮才破除謠言。若金正恩在此次黨慶親自登台發表演說，且透過官媒全程直播或轉播，透過其說話的聲音、腔調等，死亡謠言可能不攻自破。

昨（9）日北韓黨政高層前往錦繡山太陽宮參拜，卻獨漏金正恩。北韓研究大學教授梁茂進（양모진）指出，金正恩可能當時正在準備閱兵儀式演說，或是在當地進行視察。

▲韓媒News1指出，平壤綜合醫院恐怕難於近日完工。（圖／路透社）

根據韓媒《News1》分析，今年北韓面臨新冠肺炎（COVID-19）全球疫情與夏季颱風災情，使得金正恩不得不於9月勞動黨中央委員會承認過去5年以來的全國經濟計劃未達標，不僅位於長白山（北韓稱白頭山）的三池淵市第3階段建設工程未完成，就連集中全國人力建設的平壤綜合醫院恐怕也難於10日前後完工。

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