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北韓勞動黨成立75周年！習近平電賀金正恩　強調鞏固中朝關係

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▲▼習近平向金正恩發送賀電，慶祝勞動黨成立75周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平向金正恩發送賀電，慶祝勞動黨成立75周年。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓今（10）日將舉行勞動黨75周年慶祝儀式，不排除將舉行大規模閱兵、公開新型洲際彈道飛彈，且最高領導人金正恩可能登台發表演說。中國國家主席習近平向金正恩傳送賀電，期盼能發展、鞏固中朝兩國間親密的外交關係。

根據北韓官媒《朝中社》，習近平在賀電中表示，「期盼能與朝鮮的同志們共同守護、發展中朝關係，推動兩國社會主義長期以來的穩定發展，締造兩國人民更幸福的未來，實現地區和平、穩定、發展與繁榮。」

習近平在賀電中強調與金正恩幾次會晤的過程，「最近幾年來我與（金正恩）委員長同志幾度會面，對於實現兩國緊密關係上達成共識，開啟中朝關係的歷史新頁。」

習近平在賀電裡形容中朝兩國關係是同志與朋友，「中朝兩國是山川相連的鄰邦，也都是由共產黨領導的社會主義國家。兩黨、兩國間由老世代所牽起傳統中朝親善關係樹大根深，隨著歲月消逝，兩國關係愈加鞏固。」

根據《韓聯社》報導，9月9日北韓建政72周年紀念時，習近平也曾向金正恩發送賀電，強調其高度重視中朝兩國關係發展。

另外，古巴共產黨中央委員會第一書記勞爾•卡斯楚（Raúl Modesto Castro Ruz）與越南共產黨中央委員會總書記阮富仲（Nguyễn Phú Trọng）也向金正恩發送賀電。

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