蔡英文堅守「不畏戰，不求戰」　強化防衛戰力、維持區域和平

記者蔡文鈴／台北報導

雙十國慶隆重登場，總統蔡英文於上午10點多發表演說，以「團結台灣，自信前行」為主題。針對共軍不斷挑釁行為，蔡英文表示，會持續強化防衛戰力的現代化，以維持區域和平穩定為原則，堅守「不畏戰，不求戰」，避免擦槍走火。

蔡英文表示，示弱退讓不會帶來和平，只有自我準備充足，憑藉著堅實的防衛決心和實力，才能保障台灣安全、維護區域和平。精進國防實力，降低戰爭風險，這是當前國防政策的原則。這段時間，面對對岸機艦騷擾，台海情勢雖然比較緊張，但是我們的國軍，都能夠即時掌握和因應，達成防衛固守的任務。

蔡英文指出，面對對岸的軍事擴張和挑釁，「我們會持續強化防衛戰力的現代化，並加速提升不對稱戰力」。在外購武器裝備的同時，我們仍然堅持加速推動國防自主，高教機國造、潛艦國造，已經有相當的成效。我們以雙軌並進的方式，來強化防衛實力。

蔡英文強調，不僅武器裝備性能正在提升，國軍更需要有素質優秀的戰士。除了提升志願從軍的官士兵的專業素養，更要建立有效的後備制度，來強化國軍的人力素質及戰力。

針對近期教召議題，蔡英文表示，教召變得更加精實。而在常後一體的原則下，接下來，後備動員制度的改革，也將會快速推動。



另外，面對區域的和平穩定受到威脅，蔡英文表示，我們會堅守「不畏戰，不求戰」的原則，避免擦槍走火。國防部也會適時發布共軍動態，和周邊國家交換資訊，強化安全夥伴角色；也讓國人明瞭台海動態，讓全民國防更加堅實。

▲109年國慶大會，總統蔡英文發表談話。（圖／記者林敬旻攝）