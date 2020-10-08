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饒河夜市「地瓜父子」真相曝光！老闆娘784字吐心聲　柯P現身回應

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記者柯沛辰、莊智勝、郭世賢／新北報導

一位服飾店老闆娘3日經過台北市饒河夜市，發現一對父子擺攤販售野薑花、馬鈴薯及地瓜，但由於已經凌晨，7歲兒子不堪疲憊，在父親懷中沉沉睡去。照片曝光後，有網友熱心前往光顧，也有人質疑是騙局。《ETtoday新聞雲》8日循線找到擺攤的一家人，他們氣憤表示沒有家境問題，只是單純做生意，卻遭偷拍PO上網，質疑服飾老闆娘刻意炒作。對此，老闆娘也在臉書發出784字回應。

老闆娘8日在臉書表示，一開始本意只是「單純把我看到的情況拍下來和大家分享」。她舉例，一般人扶老太太過馬路也不會先看證件，或求證一些善心義賣是不是真的智能不足，「對我而言，或許我花100元買口香糖，就能讓他很開心，或讓他中午買便當吃。」

老闆娘強調，她就是很單純地路過，不想因為多想而錯過一個幫助人的機會，「這個社會有太多我們看不到的角落需要被幫助，發文主要是想提醒，幫助他人不是太困難的事情，可以從任何一個角落做起，真的是簡單隨手就能做。」

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▲▼饒河夜市擺攤到凌晨...8歲兒「累倒癱爸懷中」　新北社會局回應。（圖／翻攝自臉書粉專／Hello Cindy）

▲老闆娘路過饒河夜市，看到一對父子擺攤到凌晨，於心不忍拍下照片，呼籲網友路過多幫忙。（圖／翻攝自臉書粉專／Hello Cindy）

老闆娘說，這兩天收到太多「聽說」的質疑和評論了，但未經證實的傳言就交給時間證明，大家也不妨可以換個角度想，「如果他們真的影響到了孩子，近而有社會局介入，這樣的發文豈不也是一個幫助嗎？」

老闆娘指出，她一直教導員工和孩子將心比心，連日來也認真回覆網友們正面、負面的鼓勵指教和留言，也許她還不夠完美，但至少真實，「如果大家真的有質疑的話，可以參考我們之前義賣捐助過的單位，像是財團法人愛的延續公益協會、澎湖家扶中心、張媽媽流浪動物之家，希望事件就此為止，也謝謝大家的關心！」

許多網友紛紛留言打氣，「妳很棒，不要在乎酸民的話」、「您初衷善良，孩子深夜本就不該在外面」、「做自己覺得該做的，不必管一些無謂的批評」、「說得沒錯，為何要在幫助別人前多想呢？」值得一提的是，貼文下方還釣出台北市長柯文哲親自回應，「心存善念，盡力而為」，引發廣大回響。

▲▼饒河夜市「地瓜父子」真相曝光！老闆娘784字吐心聲　柯P現身回應。（圖／翻攝自臉書）

▲老闆娘784字吐心聲，釣出台北市長柯文哲留言。（圖／翻攝自臉書粉專／Hello Cindy）

服飾店老闆娘4日在臉書表示，她連假期間到饒河街逛夜市，連續2天都碰到一家人在人行道上擺攤賣地瓜、野薑花，其中男子坐著輪椅、行動不便，由年幼的國小女童、男童輪流顧攤，但鮮少有人駐足。到了午夜，小男童體力不支，在父親懷中沉沉睡去，但父親仍堅守攤位做生意，直到警察凌晨1點多前來驅趕，才落寞離去。

該名老闆娘在文中指出，期間她曾上前攀談，得知一家人從新北三芝前來饒河夜市擺攤，不禁為2個孩子感到心疼，因此當即消費數千元，盼讓一家人早些回家休息，也呼籲廣大網友幫忙光顧。貼文曝光後，引發熱烈回響，但有網友起底發現，這一家人並非來自三芝，而是金山人，質疑是利用愛心進行詐騙。

▲▼饒河夜市8歲兒擺攤「累倒爸懷中」...金山人傻眼爆料，媽出面受訪澄清。（圖／記者郭世賢攝）

▲男童母親出面受訪，澄清網友誤解。（圖／記者郭世賢攝，下同）

男童母親接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，他們只是單純做生意，原本都在金山老街擺攤，但當天適逢中秋連假，加上饒河街夜市又有廟會，想說人潮會比較多，才前去擺攤，不料卻遭人偷拍照片並PO網，「我們沒有濫用愛心、沒有對外募款或收取巨額捐款、更沒有拜託人來買地瓜！」

男童母親說，雖然生意不好做，有時擺攤一整天只有300元收入，但家中經濟並沒有網友想像的那麼差，「她自己在賣衣服，是要替自己打廣告吧？就算她沒有惡意，但已造成我們的困擾了，況且該名坐著輪椅的男子也非家人，只是碰巧路過的客人，該則PO文與事實不符的地方實在太多了！」

▲▼饒河夜市8歲兒擺攤「累倒爸懷中」...金山人傻眼爆料，媽出面受訪澄清。（圖／記者郭世賢攝）

男童母親解釋，夫妻倆工作繁忙，孩子在家無人看顧，所以丈夫才會帶著兒子出門擺攤，「小孩也是上了一天課，很累了，所以才在爸爸的懷裡睡著。」她強調，他們只是單純做生意，沒想過會引起這麼大風波，現在就連金山人也在傳，「我為什麼要讓人家了解我們的家庭背景？這是個人隱私耶！」

至於服飾店老闆娘PO文表示自己掏腰包買地瓜一事，男童母親也駁斥，「她是真的有買，但就是順手，並沒有買到4、5000元，那天晚上丈夫回家後貨都還有剩，她哪有買那麼多！」而網友留下的不實、惡意言論，將暫時保留法律追訴權，希望事件能盡快平息，還給一家平靜的生活。

▼許多網友支持老闆娘的想法，認為重點是幫到有需要的人，不要因為懷疑而錯失助人機會。

▲▼饒河夜市「地瓜父子」真相曝光！老闆娘784字吐心聲　柯P現身回應。（圖／翻攝自臉書）

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柯文哲饒河夜市地瓜父子老闆娘

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