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iPhone 12要來了！售價一次看　價差可達「2萬元」...爆有7美色

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▲▼蘋果,iPhone,手機,新品。（圖／路透社）

▲蘋果將於台灣時間「14日凌晨1點」舉行第二波秋季發表會。（圖／路透社）

記者曾羿翔／綜合報導

果粉最期待的iPhone12 終於要來了！蘋果將於台灣時間「14日凌晨1點」舉行第二波秋季發表會，到時iPhone 12更多細節都會揭曉。不過在發表前早已被爆料了許多消息，包括價格、顏色、確切開賣時間，這裡一次統整讓大家看明白。


果粉相當關注的價格方面：

據傳iPhone 12 起價為 649 美元（約新台幣1.86萬元），最貴價格則為1,399 美元（約新台幣4萬元），等同價差可達2萬元。

iPhone 12 Mini（5.4吋）售價：

64GB ：649美金（約新台幣1.86萬元）

128GB：699美金（約新台幣2萬元）

256GB：799美金（約新台幣2.3萬元）

－－－－－－－－－－－－－－
iPhone 12 Max（6.1吋）售價：

64GB：749美金（約新台幣2.1萬元）

128GB：799美金（約新台幣2.3萬元）

256GB：899美金（約新台幣2.6萬元）

－－－－－－－－－－－－－－
iPhone 12 Pro（6.1吋）售價，無64GB容量：

128GB：999美金（約新台幣2.9萬元）

256GB：1099美金（約新台幣3.14萬元）

512GB：1299美金（約新台幣3.7萬元）

－－－－－－－－－－－－－－
iPhone 12 Pro Max（6.7吋）售價，無64GB容量：

128GB：1099美金（約新台幣3.14萬元）

256GB：1199美金（約新台幣3.4萬元）

512GB：1399美金（約新台幣4萬元）

－－－－－－－－－－－－－－

▲▼蘋果官網公布10月13日舉行特別發布會。（圖／翻攝apple.com）

▲主視覺圖的設計由4圓形重疊組成。（圖／翻攝apple.com）

果粉期待的顏色方面：

據了解， iPhone12 mini 將會推「黑、白、藍、紅、黃或珊瑚色」等 6 色；iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro 及 iPhone 12 Pro Max，則只有有黑、白或銀色，總體算起來可能共有7色。其中這次主視覺圖由4圓形重疊組成，可發現有漸層藍色、橘色，可能就是外傳很久的「海軍藍色」和「珊瑚色」，是否就是上述的藍色與珊瑚色還未可知。

開賣時間為何時？

根據科技新報的報導指出，依照蘋果官方先前的慣例，iPhone 12 發表會的當周五（16 日）將會開放果粉預購，並在隔周五（23 日）正式開賣。

▼iPhone 12 規格預估整理圖。

▲iPhone 12。（製表／記者謝仁傑）

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