iPhone 12要來了！售價一次看　價差可達「2萬元」...爆有7美色

▲蘋果將於台灣時間「14日凌晨1點」舉行第二波秋季發表會。（圖／路透社）

記者曾羿翔／綜合報導



果粉最期待的iPhone12 終於要來了！蘋果將於台灣時間「14日凌晨1點」舉行第二波秋季發表會，到時iPhone 12更多細節都會揭曉。不過在發表前早已被爆料了許多消息，包括價格、顏色、確切開賣時間，這裡一次統整讓大家看明白。



果粉相當關注的價格方面：

據傳iPhone 12 起價為 649 美元（約新台幣1.86萬元），最貴價格則為1,399 美元（約新台幣4萬元），等同價差可達2萬元。

iPhone 12 Mini（5.4吋）售價：

64GB ：649美金（約新台幣1.86萬元）

128GB：699美金（約新台幣2萬元）

256GB：799美金（約新台幣2.3萬元）

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iPhone 12 Max（6.1吋）售價：

64GB：749美金（約新台幣2.1萬元）

128GB：799美金（約新台幣2.3萬元）

256GB：899美金（約新台幣2.6萬元）

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iPhone 12 Pro（6.1吋）售價，無64GB容量：

128GB：999美金（約新台幣2.9萬元）

256GB：1099美金（約新台幣3.14萬元）

512GB：1299美金（約新台幣3.7萬元）

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iPhone 12 Pro Max（6.7吋）售價，無64GB容量：

128GB：1099美金（約新台幣3.14萬元）

256GB：1199美金（約新台幣3.4萬元）

512GB：1399美金（約新台幣4萬元）

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▲主視覺圖的設計由4圓形重疊組成。（圖／翻攝apple.com）

果粉期待的顏色方面：

據了解， iPhone12 mini 將會推「黑、白、藍、紅、黃或珊瑚色」等 6 色；iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro 及 iPhone 12 Pro Max，則只有有黑、白或銀色，總體算起來可能共有7色。其中這次主視覺圖由4圓形重疊組成，可發現有漸層藍色、橘色，可能就是外傳很久的「海軍藍色」和「珊瑚色」，是否就是上述的藍色與珊瑚色還未可知。

開賣時間為何時？

根據科技新報的報導指出，依照蘋果官方先前的慣例，iPhone 12 發表會的當周五（16 日）將會開放果粉預購，並在隔周五（23 日）正式開賣。

▼iPhone 12 規格預估整理圖。

