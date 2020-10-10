女三寶上國道自撞起飛翻4圈！　BMW神反應「2秒魔性走位」0傷脫出

▲BMW神反應！2秒魔性走位0傷脫出。（圖／翻攝爆料公社）



記者許力方、陳凱力／苗栗報導

國道1號發生一起嚴重車禍，30歲林姓女子8日上午開車南下行經苗栗路段時，擦撞聯結車當場噴飛騰空翻4圈半，奇蹟僅受輕傷送醫，她坦承當時在想事情分心。事後有目擊者公布行車紀錄器影片，拍到林女搖搖晃晃、突然就撞車，一輛白色BMW在短短2秒時間內快速反應閃避，被網友大讚「走位一絕」！

事發於8日中午，林女開車從桃園前往台中，行經國道1號134.8公里處時，突然從中線車道偏移，撞上外側的聯結車，車輛隨即失控噴飛，滾了4圈半翻覆車道上，瞬間零件散落四處。

▲林女疑似恍神自撞噴飛，輕傷送醫。（圖／記者陳凱力翻攝）



警消獲報抵達時，林女穿著一身長裙已經自行脫困，轎車車頭嚴重毀損，所幸她僅手腳多處擦傷，緩緩走上救護車送醫。她向警方坦承，當時分心在想事情，導致車子偏移，所幸有繫上安全帶，僅受輕傷無大礙。

目擊車禍的前車駕駛事後將行車紀錄器影片公布在「爆料公社」，聲稱當時看到林女的白車就搖搖晃晃，隨即超車，沒想到沒多久就翻車。影片中清楚拍到，當時後方一輛白色BMW也準備超車，轉眼瞬間，林女就撞車翻滾，BMW駕駛2秒內快速反應，滑到內側車道，成功閃過車禍，似乎未受波及，未減速停車繼續直行。

眼尖網友一看讚爆「BMW，車子好還是有用的」、「米漿敏捷夠高」、「BMW閃的漂亮」、「BMW的操控性果然很好」、「BMW 敏捷點滿，走位更是一絕」、「BMW駕駛好技術」、「BMW反應真的很快，差一點一起去了」、「可以剪成好萊塢大片了」，紛紛大推BMW駕駛好帥氣、反應快「全身而退」。

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