▲新北農業局推「近郊生態小旅行」，體驗與大自然零距離對話。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了讓民眾在假日能更親近大自然，新北市將辦理3梯次的「新北市近郊生態小旅行」活動，在新北近郊就能與大自然零距離接觸，透過新北市自然生態保育志工生動的導覽解說，讓參與的大朋友及小朋友知其然更知其所以然，歡迎對生態保育有興趣的民眾參與！

今年度小旅行的主題為「深秋饗宴x城市綠意」，在城市的一隅體驗蟲鳴鳥叫的大自然，首場將於10月18日樹林區三角埔頂山登場，秋天是白芒花的季節，登頂三角埔頂山，新莊、板橋、三重等景色盡收眼底，在白芒花的搖曳襯托下，讓每個人都是「網美」盡情打卡。

▲今年度小旅行的主題為「深秋饗宴x城市綠意」。

農業局表示，11月7日新莊青年公園，有新莊後花園之稱，座落於十八份坑溪及啞口坑溪間的牡丹山系，因此又稱「牡丹心步道」，步道兩旁遍植楓香、杜鵑及櫻花，沿著綠意盎然的步道前行，享受著一路的蟲鳴鳥叫，有時可見大冠鷲及鳳頭蒼鷹等猛禽，徜徉在一片大自然中，忘卻許多惱人的事務。

農業局說，緊接著11月28日新店和美山步道，鄰近碧潭東岸與碧潭吊橋，是條路程短且平緩、老少皆宜的步道，登臨時可遠眺新店北宜路上的青潭與新烏路及灣潭地區，有豐富的原始山林、原生植物及樹蛙、蝴蝶等生態體系，宛如生態樂園。在登頂後101大樓及整個臺北盆地盡收眼底，體會古人寵辱偕忘的感受。

▲新北市擁有豐富的生態資源，從山林、步道、公園乃至沼澤，皆有各自的生態體系。

農業局長李玟表示，新北市擁有豐富的生態資源，從山林、步道、公園乃至沼澤，皆有各自的生態體系，處處是寶藏，就像是我們的鄰居般，等待著大家在假日時可以親近它們。這次活動3個景點，這些景點都是只要搭乘火車、捷運或是公車可以抵達的景點，路線為難易度低的半日行程，適合全家大小共同參加，再搭配上農業局自然生態保育志工現場的解說，相信都能滿載而歸。

農業局表示，本活動辦理10月18日、11月7日及11月28日等3梯次，每梯次限額60人，於每次活動前一週開放網路報名，額滿為止，於報名時須詳實填寫報名資料以辦理平安保險，不另收取費用，報名民眾需自行於指定時間、地點集合，詳細活動內容及報名網址：https://www.beclass.com/rid=2443de25f7430325653e，亦可電洽新北市政府農業局，電話：02-2960-3456分機3114，陳先生詢問。

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