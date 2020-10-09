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新北眷村文化節10月登場　三重一村重現防砲陣地景色

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▲新北眷村文化節10月登場 三重一村重現防砲陣地景色。（圖／新北市文化局提供）

▲新北眷村文化節10月登場，三重一村重現防砲陣地景色。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2020新北市眷村文化節」於10月1日至31日在空軍三重一村登場，系列活動以「眷味召集令」為主題，以眷味三重奏完整呈現眷村的生活感與歷史特色。市長侯友宜9日與空軍副司令鄭榮豐中將一起參觀現役35快砲，看著曾是日軍防砲陣地的周邊景色，讓他直呼像回到過去，彷彿置身在戰時的眷村。

侯友宜表示，空軍三重一村沿用日軍防砲陣地基地，眷舍是以包圍高砲陣地的特殊方式排列，村內曾經設置高射砲。今年恰逢中華民國空軍創建百年，所以首度與空軍司令部合作，展出現役35快砲武器和可供小朋友乘坐的Q版飛機，另外還有一村及空軍文物展、防空甬道體驗導覽，讓民眾充分感受北部唯一保存完整的眷村，過去的生活氛圍及趣味。

▲新北眷村文化節10月登場 三重一村重現防砲陣地景色。（圖／新北市文化局提供）

▲現役35快砲武器。

文化局表示，連假9日上午以重現眷村防砲陣地氣味的「飛行派對」率先登場外，當晚還有「懷舊民歌演唱會」，邀請各期民歌手共襄盛舉，回溫青春歲月；緊接著在連假10日接棒的是，可以品嚐眷村美食滋味的「眷味野餐」。

文化局說，充滿眷村生活趣味的「小眷市集」，則是連假3天擺好擺滿，天天都有以眷村懷舊飲食為主題的攤位，包含涼拌豌豆粉、涼水舖、道地眷村冰滷味、蔥油餅、手工大水餃等。還有一村藝術家攤位，讓市集好吃又好玩。此外，10月10日至11日設有NG蔬果專區及二手器皿交換，以物美價廉的方式販售外觀較不完美，但品質良好的蔬果，復刻眷村時期愛物惜物的精神。

受新冠病毒影響，新北市為落實防疫措施，鼓勵入園民眾配戴口罩，並一律採實聯制入園及配合測量額溫，若遇無法保持安全社交距離時，務必配戴口罩。期望以最周全的準備，提供市民最安全、最健康的藝文環境。更多詳情請上「空軍三重一村」網站及臉書粉絲專頁查詢。

► 美麗最大的祕密

▲新北眷村文化節10月登場 三重一村重現防砲陣地景色。（圖／新北市文化局提供）

▲現場擺設有可供小朋友乘坐的Q版飛機。

▲新北眷村文化節10月登場 三重一村重現防砲陣地景色。（圖／新北市文化局提供）

▲新北市長侯友宜（右）及空軍司令部副司令鄭榮豐中將（左）交換紀念品。

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