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4歲女童不聽話！狠繼父「熱水燙肉」　她雙腳發黑潰爛…下場出爐

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▲台南女童被葉姓繼父不當管教熱水燙腳的狠心惡行曝光，葉男也因此被法官裁定羈押。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南女童被葉姓繼父不當管教熱水燙腳的狠心惡行曝光，葉男也因此被法官判刑。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳韻如／台南報導

台南4歲女童雙腳遭燙傷，且因延誤就醫導致傷口惡化潰爛，引起社會震驚，起初繼父和生母向社會局及警方指稱女童自己玩熱水不小心燙傷，但在市府、警方及檢察官追查下，24歲葉姓繼父坦承自己因不滿孩子不服管教，才痛下毒手。法院審理後，依2個成年人故意對兒童犯傷害罪，分處1年6個月、6個月徒刑。

這起案件發生在6月27日深夜，一名網友在臉書貼出女童腳部燙傷的照片，而透過照片可以看到，女童雙腳被嚴重燙傷，腳背及腳踝等處起了大片水泡結塊，腳趾、小腿部分則因燙傷而發黑潰爛，讓網友看了相當憤怒，紛紛展開肉搜。

警方事後介入調查發現，女童父母起初供稱是女童自己玩熱水燙傷，但在市府、警方及檢察官追查下，葉男才坦承自己不滿女童不服管教，因此命令女童雙腳站入裝有熱水的臉盆內教訓，而由於熱水太燙，女童站不住而跌坐，造成雙腳、背、臀等部位也有燙傷。

▲女童被送醫後，雙腳裹紗布，親友透過視訊電話了解情況 。（圖／地方中心翻攝）

▲女童被送醫後，雙腳裹滿紗布，讓人相當心疼。（圖／地方中心翻攝）

更誇張的是，女童燙傷後，僅被帶到診所敷藥，並未送到大醫院治療，而女童阿嬤更出面指控，葉男還一度阻止讓家屬帶女童就醫，才導致女童因此延誤就醫，傷口惡化、發黑潰爛，造成女童無法行走。此外，檢警還另外查到，葉男3月間因見到女童玩食物，竟拿愛的小手毆打女童，導致女童左、右手肘內側、右手臂上方、左大腿、右大腿外側及右腳踝瘀傷。

法官審理後認為，女童並非是葉男的親生女兒，雖然難以期待他視如己出對待，但女童在案發時未滿4歲，是非常需要由大人保護照顧的幼童，縱使她有不受管教的情況，也不能對她下毒手，但葉男卻2度對女童施暴，直到女童因燙傷傷勢就醫，全案才因此曝光，法官最後依2個成年人故意對兒童犯傷害罪，分處葉男1年6個月、6個月徒刑。全案可上訴。

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