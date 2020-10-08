「狂灑1690萬」征服小16歲女友！大叔婚前變臉提告　結局神轉折

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▲情侶,浪漫,擁抱,男女,戀愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲戀人結婚前突分手，男方想要回戀愛金。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者鄭思楠／綜合報導

52歲的李姓男子和36歲王姓女子戀愛了2年多，都準備結婚了，結果雙方相處過程中，矛盾日益突出，準備和平分手，卻對戀愛時期彼此的支出達不成一致意見。近日，李男將女方告上了湖北省武漢市新洲區人民法院，要求其歸還戀愛花銷440萬人民幣（約新台幣1859萬元）。

據《楚天都市報》報導，2017年初，李男認識了王女，兩人都是單身，彼此聊得來，兩人決定以結婚為目的交往。

剛認識沒多久，李男花了52萬元（人民幣，下同）為女友買了一輛豪車。之後，兩個人的感情越來越好，約定了要結婚，他再次出200餘萬元，買了一套房，作為婚房，並將房子登記在王女名下。

為了準備結婚，李男又給女友買了鑽戒、手錶，除此之外，從2017年至2019年4月，陸陸續續轉了200餘萬元現金給她，還為女方購買金銀首飾及付聘金等等，戀愛期間，前前後後共給了440餘萬元。

快結婚時，兩人之間吵架越來越多。李男覺得雙方性格不合，想與女友和平分手，但是雙方對戀愛期間購置的房產、車輛以及給付的其他錢款無法達成一致意見。

▲▼感情,情侶,伴侶,曖昧,交往,愛情,戀愛。（圖／pixabay）

▲因女方不還，男方將她告上法庭。（示意圖／pixabay）

因李男的財務狀況出現危機，他希望，女友能夠儘快歸還欠款和房產、車輛。對此，王女未理睬。之後，他只好將女友告上了法院。2020年7月，法院受理該案後，因案件涉及金額較大，法官儘聯繫了兩人瞭解情況，並開展前期調查。

經與王女溝通，法官得知，她與李男還有聯繫，希望能夠庭下協商解決此事。而李男對她也還有感情，也不想把事情鬧太大。

瞭解到雙方真實意願後，法官多次與雙方談心、溝通，兩個人達成了和解。雙方在開庭之日，自行協商好處理辦法，此後原告當庭表示撤訴。

2020年9月27日，兩人相約，一起向法官送去錦旗表示感謝。

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