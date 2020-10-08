抓手「猛力翻床」、羞辱病患！宜蘭惡看護行徑曝　家屬看影片氣炸

▲看護對待病患的惡劣行徑，全部被PO上網。（圖／東森新聞，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

宜蘭一名婦人三年前因出車禍傷及腦部，導致生活不能自理，甚至有失智的症狀。近日婦人到醫院回診，家屬請看護幫忙照料，沒想到竟被惡劣對待，看護不僅對病患大呼小叫，更言語羞辱，誇張的行徑讓隔壁病床的家屬看不下去。對此，宜蘭縣衛生局表示，已經請醫院介入了解。

看護在照顧病患時，不只口氣很差，下一秒，竟然拉住病患的手，直接猛力側翻，見失智婦人大叫後還說了「抗議無效」，要對方自行起床、穿鞋，更誇張的是，她還言語羞辱對方。不過，《東森新聞》報導，受害婦人兒子表示，因為媽媽有失智症的狀況，其實不好顧，我們都很清楚，她（看護）在我們面前其實都還蠻友善的。

看護惡劣的舉動連隔壁病床的家屬也看不下去，因此錄下影片傳給病患的家人，看完都相當心疼。據悉，看護是透過家人認識的朋友轉介紹，至於是否有合格證照，仍待調查。目前，宜蘭縣衛生局與醫院已經介入了解。

宜蘭縣衛生局局長徐迺維，「因為我們一般在醫院裡面，我們都會建議，如果有需要照服員的需求的話，和醫院聯絡，醫院會有一些簽約的合格的廠商，我們會請醫院全力協助，病患以及病患家屬，我們會繼續追蹤這個這案的，後續處理狀況。」

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