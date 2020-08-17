電商揭2020年上半年奪冠泡麵、乾拌麵　中元節拜起來更對味

▲今年中元普渡該拜哪一款泡麵才對味，電商平台公布2020年上半年泡麵及乾拌麵10大排行，作為消費者購買參參考指南。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

中元普渡即將到來，拜拜想要看起來澎湃，供桌上少不了的必拜食品，當然就是成箱或大包裝的「泡麵」與「乾拌麵」。而今年該拜哪一味才對味，根據東森購物、momo購物網、PChome 24h購物3大平台公布2020年上半年泡麵及乾拌麵10大排行，泡麵類最值得關注「台酒花雕雞麵」、「統一肉燥麵」兩款，皆在不同電商拔得頭籌，乾拌麵則由「曾拌麵」穩坐熱銷NO.1。

泡麵市場競爭激烈，口味不斷推陳出新，但從2020上半年10大排行榜來看，還是只有「台味」最能擄獲台灣消費者味蕾，本土勢力如統一麵、維力、味丹、台酒依然是消費指標，東森購物網公布的泡麵榜單中，前9名不僅被台味所佔據，最狂的台酒TTL更是一次包辦8個席次，旗下花雕雞麵、紅標米酒麻油雞麵、花雕酸菜牛肉麵、花雕東坡肉麵、麻辣酒香豚肉麵等口味，分別由袋裝、碗裝一口氣奪下第1名及第3～9名，而最熱賣的花雕雞袋麵，以箱購為主，一箱12包入，統計單日最多賣出1,059組，換算有12,708包。至於其他名次，第2名為「頂鮮101經典擔仔麵明星辣拌麵雙饗組」、第10名是「農心頂級辛拉麵牛骨雪濃湯味」

▲東森購物網上半年10大泡麵排行榜，賣最好的是台酒TTL花雕雞袋麵。（圖／翻攝自東森購物網）

▲國民美食「統一肉燥麵」拿下今年上半年銷售冠軍。（圖／momo購物網提供）

momo購物網所公布的「2020年上半年泡麵消費指標榜」，前5名皆曾創下單日最高熱銷破千袋，銷售冠軍由國民美食「統一肉燥麵」拿下，去年中元節不僅熱銷逾萬包，今年一樣展現超高人氣；第2名為年年入榜的「味丹」味味A排骨雞湯麵；第3名為韓國第一品牌「NONG SHIM 農心」辛拉麵；第4名是曾造成搶購潮的「台酒TTL」花雕雞袋麵；第5名為用料滿滿的「滿漢大餐」蔥燒牛肉麵。第6、7名分別為「維力」炸醬麵、「統一麵」蔥燒牛肉風味，單日銷售最高破百袋；第8～10名為「台酒TT」麻油雞碗麵、「NONG SHIM農心」安城湯麵、「來一客」鮮蝦魚板風味等也都有月銷千袋。

近年也很夯的乾拌麵，因為簡單烹調即可快速食用，再加上口味越來越多樣化，在市場上也有一票不輸給泡麵的愛好者，而除了原創品牌，知名藝人、網紅及實體店餐飲業者紛紛大舉進攻乾拌麵市場，其中，由藝人曾國城團隊研發的「曾拌麵」，上市逾5年，至今人氣不減，香蔥椒麻口味在momo購物網奪下熱銷冠軍寶座，單月銷售最高超過5千袋，同時也是PChome 24h購物的第1名。

▲「曾拌麵」香蔥椒麻口味在momo購物網、PChome 24h購物皆奪下10大乾拌麵排行第1名。（圖／PChome 24h購物提供）

而在PChome 24h購物進一步公布的「2020上半年十大乾拌麵排行」，曾拌麵除香蔥椒麻口味外，胡蔴醬香也深受消費者喜愛，躍升排行第2名。美食網紅千千所推出的「千拌麵」，分別以黑麻油麵線及辣豆瓣黃麵躋身第3、4名，第5名為藝人賈靜雯跨足創業的「賈以食日麻花麵」，第6～10名依序為「麻膳堂椒麻拌麵」、「大師兄銷魂拌麵」、「老媽拌麵擔擔麵」、「太和殿椒香麻醬拌麵」及「KiKi食品雜貨蔥油拌麵」，多由知名餐廳商品搶下。此外也發現，今年上半年受疫情影響，能夠一次享有眾多口味的綜合拌麵禮盒獲得許多消費者歡迎。