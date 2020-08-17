　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

電商揭2020年上半年奪冠泡麵、乾拌麵　中元節拜起來更對味

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

泡麵,乾拌麵（圖／業者提供）

▲今年中元普渡該拜哪一款泡麵才對味，電商平台公布2020年上半年泡麵及乾拌麵10大排行，作為消費者購買參參考指南。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

中元普渡即將到來，拜拜想要看起來澎湃，供桌上少不了的必拜食品，當然就是成箱或大包裝的「泡麵」與「乾拌麵」。而今年該拜哪一味才對味，根據東森購物、momo購物網、PChome 24h購物3大平台公布2020年上半年泡麵及乾拌麵10大排行，泡麵類最值得關注「台酒花雕雞麵」、「統一肉燥麵」兩款，皆在不同電商拔得頭籌，乾拌麵則由「曾拌麵」穩坐熱銷NO.1。

泡麵市場競爭激烈，口味不斷推陳出新，但從2020上半年10大排行榜來看，還是只有「台味」最能擄獲台灣消費者味蕾，本土勢力如統一麵、維力、味丹、台酒依然是消費指標，東森購物網公布的泡麵榜單中，前9名不僅被台味所佔據，最狂的台酒TTL更是一次包辦8個席次，旗下花雕雞麵、紅標米酒麻油雞麵、花雕酸菜牛肉麵、花雕東坡肉麵、麻辣酒香豚肉麵等口味，分別由袋裝、碗裝一口氣奪下第1名及第3～9名，而最熱賣的花雕雞袋麵，以箱購為主，一箱12包入，統計單日最多賣出1,059組，換算有12,708包。至於其他名次，第2名為「頂鮮101經典擔仔麵明星辣拌麵雙饗組」、第10名是「農心頂級辛拉麵牛骨雪濃湯味」

泡麵,乾拌麵（圖／業者提供）

▲東森購物網上半年10大泡麵排行榜，賣最好的是台酒TTL花雕雞袋麵。（圖／翻攝自東森購物網）

泡麵,乾拌麵（圖／業者提供）

▲國民美食「統一肉燥麵」拿下今年上半年銷售冠軍。（圖／momo購物網提供）

momo購物網所公布的「2020年上半年泡麵消費指標榜」，前5名皆曾創下單日最高熱銷破千袋，銷售冠軍由國民美食「統一肉燥麵」拿下，去年中元節不僅熱銷逾萬包，今年一樣展現超高人氣；第2名為年年入榜的「味丹」味味A排骨雞湯麵；第3名為韓國第一品牌「NONG SHIM 農心」辛拉麵；第4名是曾造成搶購潮的「台酒TTL」花雕雞袋麵；第5名為用料滿滿的「滿漢大餐」蔥燒牛肉麵。第6、7名分別為「維力」炸醬麵、「統一麵」蔥燒牛肉風味，單日銷售最高破百袋；第8～10名為「台酒TT」麻油雞碗麵、「NONG SHIM農心」安城湯麵、「來一客」鮮蝦魚板風味等也都有月銷千袋。

近年也很夯的乾拌麵，因為簡單烹調即可快速食用，再加上口味越來越多樣化，在市場上也有一票不輸給泡麵的愛好者，而除了原創品牌，知名藝人、網紅及實體店餐飲業者紛紛大舉進攻乾拌麵市場，其中，由藝人曾國城團隊研發的「曾拌麵」，上市逾5年，至今人氣不減，香蔥椒麻口味在momo購物網奪下熱銷冠軍寶座，單月銷售最高超過5千袋，同時也是PChome 24h購物的第1名。

泡麵,乾拌麵（圖／業者提供）

▲「曾拌麵」香蔥椒麻口味在momo購物網、PChome 24h購物皆奪下10大乾拌麵排行第1名。（圖／PChome 24h購物提供）

而在PChome 24h購物進一步公布的「2020上半年十大乾拌麵排行」，曾拌麵除香蔥椒麻口味外，胡蔴醬香也深受消費者喜愛，躍升排行第2名。美食網紅千千所推出的「千拌麵」，分別以黑麻油麵線及辣豆瓣黃麵躋身第3、4名，第5名為藝人賈靜雯跨足創業的「賈以食日麻花麵」，第6～10名依序為「麻膳堂椒麻拌麵」、「大師兄銷魂拌麵」、「老媽拌麵擔擔麵」、「太和殿椒香麻醬拌麵」及「KiKi食品雜貨蔥油拌麵」，多由知名餐廳商品搶下。此外也發現，今年上半年受疫情影響，能夠一次享有眾多口味的綜合拌麵禮盒獲得許多消費者歡迎。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
他聽「台積電再戰台中」傻了...好奇怎不設廠高雄　神人曝關鍵
帶未成年嫩模喝酒開房...山下智久下場出爐　1男神也遭殃
《多情》賴慧如爆等簽字離婚！認「搬出去住」親回真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

搶攻女生族！「親檸玫女、大奶瑰蜜」保養系閨密手搖正夯

振興美麗學！東森自然美加碼翻倍送　3000變6600超值獨享

狂！超商開賣預購七夕情人節「鑽石項鍊」7折起　兩款項錬萬元有找

電商揭2020年上半年奪冠泡麵、乾拌麵　中元節拜起來更對味

賣家寄貨更方便！超商小7、萊爾富推出「郵局便利包」寄件新服務

【廣編】全國電子Digital City再展新局！首家品牌複合店插旗基隆

送禮首選！史上最美高粱酒限量開賣「優雅瓶身＋施華洛世奇水鑽」顏值爆表

美式餐桌代表食物　Amelie’s Bagel製程大公開　揭開貝果經典長銷的秘訣

特殊色口罩連7天開賣！愛買水湳店8/18試營限定　首日中衛夢幻色「月河晨曦」登場

中衛盒裝再補貨！屈臣氏今發售「粉、藍、黑」，前60名可購得

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

搶攻女生族！「親檸玫女、大奶瑰蜜」保養系閨密手搖正夯

振興美麗學！東森自然美加碼翻倍送　3000變6600超值獨享

狂！超商開賣預購七夕情人節「鑽石項鍊」7折起　兩款項錬萬元有找

電商揭2020年上半年奪冠泡麵、乾拌麵　中元節拜起來更對味

賣家寄貨更方便！超商小7、萊爾富推出「郵局便利包」寄件新服務

【廣編】全國電子Digital City再展新局！首家品牌複合店插旗基隆

送禮首選！史上最美高粱酒限量開賣「優雅瓶身＋施華洛世奇水鑽」顏值爆表

美式餐桌代表食物　Amelie’s Bagel製程大公開　揭開貝果經典長銷的秘訣

特殊色口罩連7天開賣！愛買水湳店8/18試營限定　首日中衛夢幻色「月河晨曦」登場

中衛盒裝再補貨！屈臣氏今發售「粉、藍、黑」，前60名可購得

汪自動「關基」！　調皮爸往牠「翹臀」偷充電秒復活怒瞪

不捨好友回家！阿金「偶像劇式攔車」　奴才幫IG傳情超閃

爽嗑漢堡無負擔！專家授「雞胸減重法」食譜秘方...比速食店還好吃

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

中信華航聯名卡首發目標喊30萬張！　拚國內第一大飛行卡

弟玩電腦管不動！姐請「刺青老大」坐鎮　網笑：半甲94派

月薪55K背車貸16K！喜歡「刷卡付費」嫌記帳困難　她嘆：錢都不知去哪

刷新台灣直銷界超狂業績的美麗秘密！東森全球新連鎖鑽石經銷商挑戰28億信心十足

「2020宜蘭情人節」8/25龍潭湖登場　3公里環湖步道化身浪漫七夕鵲橋

享受藥浴！法鬥撞臉「綠巨人浩克」賣胸肌　網笑噴：吃抹茶囉

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

消費熱門新聞

老店傳承逾80年餅藝　中秋鉅獻至尊月餅

特殊口罩連7天開賣！愛買水湳店試營限定

鐵粉全崩潰！小7經典紅茶拿鐵要停賣了

全聯奇異果區兼賣罐裝果汁？

屈臣氏今發售「3色」中衛盒裝口罩

史上最美高粱酒限量開賣「優雅瓶身＋水鑽」顏值爆表

美廉社店長秒搶500盒口罩　業者追查

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

家樂福中元季到薄荷洗髮精被掃空

小7推出「郵局便利包」寄件服務

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

Amelie’s Bagel製程大公開

最後一輪紙本三倍券可以領了！超商優惠一次看

全聯中元節廣告超狂　完整版一次看

更多熱門

相關新聞

網咖時代最懷念它！這碗最經典：無法超越

網咖時代最懷念它！這碗最經典：無法超越

在過去電腦網路不普及的年代，「網咖」是許多7、8年級生的回憶，隨著時代變遷，網咖已經變得不太一樣，甚至發展成有私人包廂還有淋浴間的多功能網吧。就有網友發文，說PTT應該有很多經歷過網咖時代的人，便好奇問卦「經歷網咖時代最懷念的事情是什麼？」並說他個人是「一進網咖，就聽到天堂的殺怪聲，不然就是世紀帝國的登勒聲。」

網購口罩整理包　8/15搶中衛3色防疫組

網購口罩整理包　8/15搶中衛3色防疫組

「口罩20大銷售通路」懶人包！

「口罩20大銷售通路」懶人包！

網購中元節促銷　麥當勞祭普渡加碼好康

網購中元節促銷　麥當勞祭普渡加碼好康

電商超夯！今年銷售量暴增50倍

電商超夯！今年銷售量暴增50倍

關鍵字：

中元普渡網購泡麵乾拌麵台酒花雕雞麵統一肉燥麵曾拌麵

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

婚宴待付款不見！新秘、助理被要求「脫光檢查」

韓瑜《驕女》舌吻交纏洗鴛鴦浴

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

7號颱無花果可能生成！移動路徑曝

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

打雷浪浪進店發抖　店家反應超暖

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

網傳賓士300哥車被砸爆　整片玻璃全碎

球星涉賭球團秒開除　辦他的檢察官到現在仍被關

更多

最夯影音

更多
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面