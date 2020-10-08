美國女星變「雪乳催票機」脫了！　雙手捧渾圓奶：美國需要你

▲美國名人裸身呼籲提前投票。（圖／翻攝自YouTube／RepresentUs）



記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選進入倒數階段，許多名人都站出來表態力挺支持的候選人，另外有批人則是選擇透過裸身拍影片，來反覆強調提前投票的重要性，包括女星莎拉席佛曼及「浩克」馬克魯法洛等好萊塢明星全都一絲不掛，試圖激起美國人民投票士氣。

綜合紐約郵報、每日郵報報導，這段影片由無黨派組織「RepresentUs」7日所發布，許多美國明星紛紛參與錄製，除了強調提前投票的重要性及相關說明，也特別點出特定州的投票規則，敦促選民郵寄投票時必須遵照指示，確保選票有效性。

「美國需要你（American needs you），如果你不按照我說的話去做，你的選票就會被扔出去」，喜劇女星莎拉席佛曼（Sarah Silverman）在片中裸著身體，雙手捧著胸前傲人乳房，與其他名人雀兒喜韓德勒（Chelsea Handler）、「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）、凱莉華盛頓（Kerry Washington）、超模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）等人紛紛現身力挺提前投票。

不過，這段影片並未出現所謂的限制級影片，男性僅露出胸腹部以上的位置，多數女性則是露出肩膀以上的部位。

現已有400多萬名美國選民選擇提前投票。依據佛羅里達大學的麥克唐納（Michael McDonald）預測，本屆大選應該會有1.5億名選民參加投票，也就是投票率來到65%，有望創下1908年以來最高紀錄。

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