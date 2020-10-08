▲陳吉仲被追問媒體爆出水保局官員花酒案，不降職還反升強調，完全不是事實。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

農委會水土保持局台中分局官員被爆8名同仁涉嫌喝花酒，還集體收賄，農委會主委陳吉仲今（8日）出席立法院經濟委員會，就農委會業務報告並備質詢。國民黨立委孔文吉質詢提到，聯合報今在頭版大篇幅報導水保局花酒案，社論更提到「農委會取之於農，用之於商」，問陳吉仲看了沒？陳吉仲瞬間不爽怒回，「我不看聯合報，因為它很多報導不實」。

孔文吉說，聯合報調查說水保局官員爆出花酒案還升官到底是怎麼一回事？陳吉仲先說，這樣的報導是不實，是故意打擊農委會跟水保局，昨天就說了，有8位被約談的同仁，2位請回、1位羈押、5位交保，這些同仁的主管全部調離主管職務，分局長因是負責督導也調離現職。孔文吉追問調職之外，有無處分？陳吉仲說，現在檢調偵辦中，若有處分出來，絕對會更嚴厲，並強調在水保局歷練到組長後，才會外派到分局長，怎麼會是相反。

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▲特定媒體狂攻水保局花酒案，陳吉仲不爽：我不看，他們報導不實。（圖／翻攝國會頻道-立法院議事轉播）



孔文吉接著提到， 很可惜台中分局就是爆出這樣的事情，登到聯合報的頭版不得不質詢，另外，聯合報社論「農委會最亮政績：取之於農、用之於商」，問陳吉仲社論看了？陳吉仲不爽回，「我不看聯合報，因為它很多報導不實」，讓現場眾人一陣驚訝。孔文吉再問，該社論也提到，農委會變本加厲，「總計八千六百多萬的經費，表面是為行銷農業政策，實際卻在餵養親綠媒體為自己代言。」陳吉仲不滿指出，「就是因為這樣才不看啊，因為完全跟事實不符合」、「開玩笑怎會有所謂餵養，這是故意再次打擊農委會」。