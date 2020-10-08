水保官員涉弊案不降反升　政院：首長位改回組長就是降職

▲行政院後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

農委會水保局台中分局遭爆有官員集體收賄、喝花酒，督導不周的分局長雖被調職，但疑似不降反升，從10至11職等的分局長調為11職等的組長。對此，行政院解釋，農委會作法實質上就是降調處分。

政院發言人丁怡銘表示，農委會慣例是當過11職等的組長才可以當10到11職等的分局長，實質上是降調處分且靜候調查結果。案件發生後因為管理失責，農委會將水保局所屬機關都處降職處分，調離較高位階的首長位，改回組長階，「調職怎麼會是升官？」