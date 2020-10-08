LINE開發者大會聚焦「疫情科技應用」　連續3天線上直播150個議程

▲LINE DEVELOPER DAY 2020。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

因應新冠肺炎疫情影響，LINE總部一年一度的開發者大會「LINE DEVELOPER DAY 2020」，今年將在11月25日~27日首次全程在線上舉辦，並擴大為連續三日，涵蓋超過150場系列講座，主題聚焦疫情下LINE所面臨的挑戰和收穫的經驗，其中有8位來自台灣的開發者將會分享台灣經驗。

LINE表示，自2015年以來，LINE每年都會針對開發者舉辦「LINE DEVELOPER DAY」，分享LINE在通訊軟體及其各項服務在不同技術領域中所面臨的挑戰，以及相應發展策略，去年的大會以「開發工程 (Engineering)」和「產品開發 (Production)」為主題，以實務性的觀點探究產品開發。



LINE指出，今年大會開場將邀請LINE技術長朴懿彬(Euivin Park)針對LINE的科技戰略及目標演講，分享在疫情影響下LINE的科技政策和市場變革，而接連幾天的系列講座和座談會也將聚焦疫情，探討LINE在AI、數據、FinTech、伺服器端和前端技術領域中遇到的挑戰和收穫。

▲LINE技術長朴懿彬。（圖／LINE提供）

LINE分享，今年大會首次有台灣開發者以嘉賓講者身分登上LINE DEVELOPER DAY 2020，向全球分享訊息查證經驗，其中訊息查證開源社群「真的假的 Cofacts」聯合創辦人郭冠宏，即為今年的台灣講者之一。

LINE說明，「真的假的 Cofacts」開發的訊息查證LINE聊天機器人與事實查核平台，提供民眾更快速驗證LINE平台上訊息的真偽，之後更進一步與「LINE 訊息查證」攜手合作。

LINE強調，其他7位講者皆為在LINE台灣任職的開發者，與開發者關係（Developer Relations）技術傳教士，分享的主題多元豐富，包含敏捷開發、LINE Design System、LINE購物APP開發經驗、LINE開發者社群在台灣運作的觀察與分享等等。