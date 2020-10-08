減肥廣告狂洗版！妹子「怒關Line通知」被主管唸　網曝1招秒解決

▲很多人最近都收到類似的Line廣告。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

通訊軟體的發明雖然讓溝通更便利，但也帶來不少詐騙、廣告泛濫的問題。一名女子表示，她下載Line明明是要和親友聯繫，這幾天卻頻繁收到陌生人訊息，而且幾乎都是大同小異的廣告文，還配上聳動的標題，害她每天都「封鎖到厭世」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出對話紀錄，幾乎每天都會收到至少1則廣告訊息，還有很多是換個帳號重複傳，內容大多是誇大不實的減肥廣告，再配上一個來路不明的連結，但她看了根本不敢點進去，而且這類訊息怎麼刪都刪不完，還會把朋友或同事的訊息給洗掉，於是她索性把Line的通知直接關閉，結果被主管問說「為何訊息不讀不回？」

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不少人遇到相同問題，生氣地在底下留言「原來大家都一樣！最近這個訊息是怎麼回事？鎖不完耶」、「最近一堆，都不同帳號，封鎖一個帳號還有千千萬萬個帳號」、「我已經被這個搞到發怒了，因為工作沒法關，結果一直被打擾」、「最近都是減肥的耶，難道我是個胖子已經走漏風聲了嗎！」

網友指出，要避免被廣告訊息洗版其實很簡單，點選設定中的「隱私設定」，打開「阻擋訊息」功能，就不會收到不是來自好友的訊息，「ID關掉就沒辦法被亂加，我完全沒這個煩惱」、「我設定阻擋後根本不會收到啊，把妳的ID加入關起來、QR碼也更新一次。」

▼開啟「阻擋訊息」才不會被不認識的人騷擾。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

