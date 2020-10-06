俄國Su-35成功試射遠程R-37M飛彈　驚見Su-57沒有機蓋飛行

▲Su-57沒有機蓋飛行的畫面。（圖／擷取自youtube）



實習記者蔡岱樺／綜合報導

為了紀念俄羅斯第929個國家飛行試驗中心，契卡洛夫飛行測試中心(Chkalov Flight Test Center)誕辰100週年，釋出了一段影片，一架Su-35戰機成功試射了遠程高超音速R-37M長程空對空飛彈，足以顯示俄國飛行技術的進步。

R-37M長達4.2公尺，直徑38公分，全重600公斤，R-37是從R-33開發而來的，一般認為射程可達到200公里。這種飛彈原本是由MiG-31高速攔截機所裝備，而MiG-31所具備的主動相陣雷達，有很長的搜索距離，使得R-37飛彈能夠發揮所長。

R-33雖然有200公里的射程，卻只有半主動導引的性能，即戰機必須持續提供雷達照明。到了R-37，改正了這個缺點，成為主動雷達導引，戰機在發射之後即可脫離戰場。

早在今年4月，俄國消息報(Izvestia)的報導，蘇霍伊Su-35多用途戰鬥機，將可配備R-37M長程空對空飛彈，原本R-37飛彈是MiG-31高速攔截機的專門武器，將來Su-35也可以與MiG-31一起捍衛俄羅斯國土防空任務，而如今也看到其試射成功，從影片推測Su-35能夠使用AKU-620武器架攜帶四枚R-37M導彈。

另外，該視頻還可以看到匿蹤能力的多功能戰鬥機Su-57沒有機蓋飛行的鏡頭，相當奇特。