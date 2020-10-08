盧秀燕推富市3經濟策略奏效　2020投資台中1800億冠全台

▲▼盧秀燕推富市3經濟策略奏效，企業今年投資台中1千8百億全台居冠。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任以來，以「前店、後廠、自由港」的台中富市3經濟發展策略，為台中經濟注入活水，吸引更多業界投資台中，根據天下雜誌2020台灣投資地圖報導顯示，包括投資台中140家、投資總額1848.82億元、創造1萬3678個就業機會等三項指標，不但位居全國第一，而且有增加趨勢。

經發局表示，受到美中貿易戰、新肺疫情影響，國內外經濟發展普遍不佳，但台中產業基礎雄厚，先天優勢、工商業現況及市府振興產業與招商輔導機制，顯示台中未來充滿發展性，預期行情也使得相關企業看好台中，持續加碼投資。

經發局指出，市長盧秀燕上任以來，發展台中富市3經濟策略，為台中經濟注入活水，包括潭子聚興產業園區、台中綠美圖、大智路已開通、捷運綠線將在年底通車營運等，吸引更多業界投資台中。

其中，投資前3名廠商分別是友達光電407億元、新鉅科技161億元、華邦電子65億元；此外，經發局自行統計民間投資部分，累計至9月已達4965億元，投資前3名廠商分別為美光記憶體4000億元、勤美之森暨洲際酒店120億元、三井東區LaLaport 100億元等，投資力道強勁。

經發局說明，中央去年1月推出「歡迎台商回台投資行動方案」後，市府隨即率六都之先，在「投資台中」網站設立台商專區，提供一站式服務，提供完整招商投資政策輔導機制，自去年9月至今，已召開9次排除投資障礙協調會議，協助28家廠商解決投資問題，促成近196億元投資金額。

經發局表示，未來將持續透過實地訪視及跨局處研商，協助投資人於現行法規、制度及配套中，快速釐清問題、排除投資障礙，加速後續行政作業，讓企業安心拚經濟。

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