　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

校外參訪竹北警分局　小小幼童Q萌新體驗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲校外參訪竹北警分局　小小幼童Q萌新體驗。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣日光城堡幼兒園到竹北分局進行校外參訪。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

竹北警分局值班台傳來陣陣童言童語聲...「我長大要當警察！」原來是新竹縣日光城堡幼兒園一群可愛的小天使們至竹北分局進行校外參訪。為使小朋友能零距離接觸並認識警察，參訪行程安排介紹警察應勤裝備，當學童看到桌上擺了滿滿的警用裝備時，個個眼中充滿好奇，透過員警細心介紹，讓他們認識防彈背心、盾牌、頭盔、手槍等佩戴方式及用途。

▲校外參訪竹北警分局　小小幼童Q萌新體驗。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警察叔叔阿姨為孩子們介紹工作日常。

看見值班台旁擺放2台哈雷警用重機，小朋友們興奮的輪流坐上警用重機，擺上帥氣姿勢，意猶未盡的還想再體驗騎乘帥氣重機。此外，行程安排小小幼童候詢室初體驗，每位孩子都知道是關壞人的地方，個個臉部表情很有戲，直囔要好好守法當乖孩子。

透過交通、犯罪預防安全宣導有獎徴答方式，培養幼童健全的交通法規、法律知識及婦幼安全之概念，並同時達到互動、寓教於樂及教化的效果，期許孩子們有正確的行為和觀念，讓犯罪預防向下扎根並提升自我保護能力。

▲校外參訪竹北警分局　小小幼童Q萌新體驗。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼小朋友們對防彈背心、盾牌、頭盔、手槍等警用設備充滿好奇。

▲校外參訪竹北警分局　小小幼童Q萌新體驗。（圖／記者陳凱力翻攝）

除持續為地方「治安」、「交通」警察工作事項努力外，對於學童之法治觀念教育之根植、預防犯罪、婦幼安全之宣導仍不遺餘力，透過此次參訪也展現人民保母親民愛民的一面，希望學童們別因害怕警察的「刻板觀念」而不敢向警察求助。

回購率超高「薇姿M89火山能量微精華」網路一面超好評

► 17歲少女流產與男友露宿街頭　警聯絡家長驚呆：兩人的媽是同一個人

►雙寶媽再驗出2條線　竹科男回推受孕期傻眼：不是休兵期？

►台積電面試前2週上吊亡！清大化工博士生前薪資曝　師生震驚：不可能找不到工作

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／剁媽媽頭丟窗外！桃園逆子將出獄　高院急開庭結果出爐
少女被3男輪流性侵　台南警方回應了
快訊／台北馬偕公費流感疫苗告急！成人中午前打完、孩童下午也沒
20歲網美拍綁架片「遭誤射爆頭」！　屍體被丟原地
旅美再+1！海盜簽下台灣潛力強投　簽約金3千多萬
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

校外參訪竹北警分局　小小幼童Q萌新體驗

饒河夜市8歲兒擺攤「累倒爸懷中」...金山人傻眼爆料　社會局回應

受上半年疫情影響　大江週年慶卯足全力回饋「鈔」有感

「覓謎爾科技」研發　從幼兒園到成年人都學得會的機器人教育

2020 TAxT桃園科技藝術節-當然耳　運用科技帶來新的視覺及聽覺感受

桃園市民卡開通「讓座服務」　搭公車有座位需求不必說

手抖非老人病　小提琴高材生「原發性震顫」痛斷音樂路

超震撼！彰化消防局長蕭嘉政「5分鐘報告離開」　無預警閃辭

開南大學推動綠能校園　太陽能光電系統第一期竣工啟用

登革熱疫情仍未緩和　桃市呼籲不要去三峽區五寮尖山

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

超商店員私吞6萬元包裹被逮！　 阿公心疼：交到壞朋友走上歪路

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

147cm美腿女孩機車上無助搖晃 雙腳踩不到地「釋放中柱」好辛苦

療癒！掏耳初體驗挖出「蠶寶寶」她享受洗眼睛、清耳洞爽到睡著

校外參訪竹北警分局　小小幼童Q萌新體驗

饒河夜市8歲兒擺攤「累倒爸懷中」...金山人傻眼爆料　社會局回應

受上半年疫情影響　大江週年慶卯足全力回饋「鈔」有感

「覓謎爾科技」研發　從幼兒園到成年人都學得會的機器人教育

2020 TAxT桃園科技藝術節-當然耳　運用科技帶來新的視覺及聽覺感受

桃園市民卡開通「讓座服務」　搭公車有座位需求不必說

手抖非老人病　小提琴高材生「原發性震顫」痛斷音樂路

超震撼！彰化消防局長蕭嘉政「5分鐘報告離開」　無預警閃辭

開南大學推動綠能校園　太陽能光電系統第一期竣工啟用

登革熱疫情仍未緩和　桃市呼籲不要去三峽區五寮尖山

國民黨破天荒提案「台美復交」　BBC曝背後真正目的

太妍獻聲OST耳朵懷孕啦！《布拉姆斯》看點還有「暖男」金旻載

疫情嚴峻油價波動　專家預估下周汽油有望調降「加油再等等！」

汪小菲自首認做了「大S不喜歡的事」！　結婚10年告白：還是沒忍住

蘭嶼停航兩天！今恢復船班…千名遊客塞爆港口嗨喊：終於可以回家

資深控衛卓吉奇G5恐難回歸　熱火少了他根本沒機會奪冠？

竟有人一次打包35條！木瓜霜大特價125元　乾燥、破皮都能用，CP值破表

「我很羨慕原住民！」　陳玉珍：每次我說不是台灣人時就很多人批評

金髮男搭機脫鞋被制止惱羞！　舉「白起司」伸到隔壁：給你聞

美選辯論再提「川普和平轉移政權」　彭斯避談：我們會贏

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

地方熱門新聞

8歲兒擺攤累倒爸懷中　金山人傻眼爆料

男露詭異笑容猛拉車門　人妻驚恐拍下全程

彰化消防局長蕭嘉政　無預警閃辭

大小貨車夾殺女科大生！上課遇違停奪命

「車床天地」旅行正夯　粉絲團超過14萬人

桃園市民卡　開通讓座服務

大江週年慶卯足全力　回饋「鈔」有感

檢舉達人出沒！黑衣男衝去踹車...他嚇壞逃走

小提琴高材生「原發性震顫」痛斷音樂路

沙鹿服飾店深夜起火　16歲高中生一度受困

桃園科技藝術節-當然耳　盛大展出

買機車發票中千萬！店員：羨慕忌妒恨

捲髮女買餅插隊　店員爆氣：道歉喔

快訊／傳康軒董座要動「吹哨者」！新北市府：明天就勞檢

更多熱門

相關新聞

新竹狂警辣椒水噴醉女譙三字經　「拔槍列管」下場曝

新竹狂警辣椒水噴醉女譙三字經　「拔槍列管」下場曝

新竹縣竹北分局一名林姓警員，在值班台執行勤務時，處理一名酒醉求助的陳姓女子，見其哭泣不止，安撫無效，竟拿起辣椒水朝她臉上連噴2下，等到救護車靠近時，再氣聲「幹x娘」惹怒對方，林警再以妨害公務罪嫌將她壓制上銬，只是卻未經正常程序，私下解下手銬縱放陳女。

屁孩「7打1」公園圍毆　他頭破血流痛苦坐地

屁孩「7打1」公園圍毆　他頭破血流痛苦坐地

新竹男貸款200萬投資　差點成冤大頭

新竹男貸款200萬投資　差點成冤大頭

私吞13萬現金卻詭辯　以為是假鈔

私吞13萬現金卻詭辯　以為是假鈔

懷孕33周破水　少婦急奔派出所求開道

懷孕33周破水　少婦急奔派出所求開道

關鍵字：

竹北分局新竹縣警局

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

張景嵐戀愛不瞞了！曝和阮經天真實關係

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

快訊／館長案破案曙光！竹聯寶和會要角到案

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

館長槍手所屬幫派遭抄家　警嗆：都不准跑

《玩很大》行前通知留小鬼名字

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

小鬼追思會「驚見白霧」在張立東頭上！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你
雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面