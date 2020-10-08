校外參訪竹北警分局　小小幼童Q萌新體驗

▲新竹縣日光城堡幼兒園到竹北分局進行校外參訪。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹北警分局值班台傳來陣陣童言童語聲...「我長大要當警察！」原來是新竹縣日光城堡幼兒園一群可愛的小天使們至竹北分局進行校外參訪。為使小朋友能零距離接觸並認識警察，參訪行程安排介紹警察應勤裝備，當學童看到桌上擺了滿滿的警用裝備時，個個眼中充滿好奇，透過員警細心介紹，讓他們認識防彈背心、盾牌、頭盔、手槍等佩戴方式及用途。

▲警察叔叔阿姨為孩子們介紹工作日常。



看見值班台旁擺放2台哈雷警用重機，小朋友們興奮的輪流坐上警用重機，擺上帥氣姿勢，意猶未盡的還想再體驗騎乘帥氣重機。此外，行程安排小小幼童候詢室初體驗，每位孩子都知道是關壞人的地方，個個臉部表情很有戲，直囔要好好守法當乖孩子。

透過交通、犯罪預防安全宣導有獎徴答方式，培養幼童健全的交通法規、法律知識及婦幼安全之概念，並同時達到互動、寓教於樂及教化的效果，期許孩子們有正確的行為和觀念，讓犯罪預防向下扎根並提升自我保護能力。

▲▼小朋友們對防彈背心、盾牌、頭盔、手槍等警用設備充滿好奇。

除持續為地方「治安」、「交通」警察工作事項努力外，對於學童之法治觀念教育之根植、預防犯罪、婦幼安全之宣導仍不遺餘力，透過此次參訪也展現人民保母親民愛民的一面，希望學童們別因害怕警察的「刻板觀念」而不敢向警察求助。

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