「撿一個信封」私吞13萬：以為是假鈔　差點害慘好心人

▲迷彩男（後）私吞信封內的現金，還辯稱以為是假鈔。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

一名黃姓女子在騎機車途中掉落裝有現金的信封袋，雖經熱心路人通知拾回，卻在清點時發現其中一個裝有現金13萬餘元的信封袋不翼而飛。警方雖調閱監視器鎖定嫌疑人古男，卻因線索不足而陷入膠著，沒想到員警例行巡邏時竟見到嫌疑人，立即前往盤查並動之以情讓他交出款項，也黃男清白。

新竹黃女於2018年12月24日晚間騎機車行經竹北市福興路途中掉落數個信封袋，熱心黃男撿到後依袋上資訊聯絡黃女領回，沒想到黃女清點內容物時竟發現其中一袋裝有現金13萬餘元的公司款項不翼而飛，急忙前往警局報案。

▲警方調閱監視器鎖定迷彩男，卻因無車牌而讓案情一度陷入膠著。

警方調閱監視器畫面，鎖定1名身穿迷彩夾克、騎乘無車牌電動自行車的男子當時行經該處，停車疑似撿拾物品。不過由於電動自行車無車牌，案情一度陷入膠著。就在案情停滯不前時三民派出所員警鄭延超執行巡邏勤務時，竟發現與嫌疑人特徵相符的古男，還同樣穿著迷彩夾克、騎乘無車牌電動自行車，鄭員立即上前盤查。

古男坦承撿到裝有現金的信封袋，但辯稱「以為是假鈔」，警方帶古男返回家中起出信封袋，但裡面只剩6萬餘元，經警方曉以大義，古男才再交出7萬餘元款項，被依侵占遺失物罪嫌函送新竹地檢署偵辦。警方呼籲民眾若撿拾拾得物，請交置派出所受理，勿留置身邊避免有侵占嫌疑。

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