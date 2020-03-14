新竹男貸款200萬準備發大財　匯款帳戶超NG…差點變冤大頭

▲張姓男子貸款200萬準備投資，卻遭警方識破對方根本是詐騙。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名張姓男子於網路聊天室結識自稱可幫忙投資虛擬貨幣，張男深信不疑，貸款了200多萬準備匯款投資，遭銀行行員機警通報警方，經警方苦勸「這是詐騙慣用手法」，張男終於打消匯款念頭，保住200多萬貸款。

竹北分局高鐵派出所警員江旻軒、鄭詠昭於3月12日上午時許巡邏接獲台北富邦銀行行員通知，一名張姓民眾貸款了200多萬元要匯至指定帳戶投資區塊產業鏈（虛擬貨幣），沒想到行員查詢該帳戶，卻發現該帳戶為未成年者持有帳戶，而張姓民眾一下說是表姊的帳戶、一下又說是朋友，前後說法不一，後才坦承是交友軟體上任的，並見過一次面，兩人討論投資並匯款至對方提供的帳戶。

警方到場了解始末後，向張姓民解釋「這是典型的假投資詐騙」，由於張姓民眾只與對方見過一次面，甚至不了解對方年籍等相關資料，僅用line及電話聯繫，警方向張姓民眾解釋並反問，若匯款後對方避不見面、找不到人要怎麼辦？且張姓民眾並未與家人討論投資，警方提醒，對方難保不會再用其他藉口要求匯款，請張姓民眾三思而後行。

最後張姓民眾認為警方所言有理，打消匯款念頭，順利保住錢財。警方提醒，詐騙集團常會用投資、救急、或是編織溫柔網來來獲取民眾信任，進一步要求匯款，若遇到不確定是否詐騙，可撥165反詐騙專線，或向轄區警方詢問。

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