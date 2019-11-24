「懷孕33周破水」急奔派出所求開道　隔日開心產子：感謝暖心警　



▲懷孕33周的婦人前往派出所求救。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名懷孕33周的孕婦，因為19日發生早期破水而向竹北派出所請求送醫，該名孕婦表示，正逢上班車輛尖峰時段，若請求119救護人員深恐不及，因此才向竹北派出所請求警方開道救護至新竹馬偕醫院。不過，醫師提醒，119勤務中心一收到電話通報的當下，就已經展開「全套式救援」，包含病情掌握、線上急救教學、就醫路途規劃，甚至遇到某些情況危急病患，還會先與急診室交班、備床、備人力，相較於使用警車開道，卻沒有受過專業急救訓練的警察護送就醫來說，更顯得安全又快速。

值班警員陳柏均瞭解情形後，立即開巡邏車載這名孕婦及其家人前往醫院，陳員沿途開警示燈及鳴笛，於平日交通尖峰時間，順利將婦人平安送達新竹馬偕醫院急診室，謝婦感謝警方協助，並於20日凌晨平安誕下男嬰。

▲婦人平安送達新竹馬偕醫院急診室，並於20日凌晨平安誕下男嬰。

雖然許多民眾在面對家中突如其來的急病，會因慌亂無助而前往警局求救，不過急診科醫師也提醒，最安全、快速緊急送醫還是應該以119救護車為優先考量。

東元醫院急診科醫學主任林鎮宇醫師，同時也是新竹縣消防局激要指導醫師表示，每台119救護車出勤都會配置一名技術員負責開車、一名救護技術員負責患者病況，適時提供氧氣甚至是第一線緊急醫療處理，且救護車還設有擔架床，患者均使用安全扣固定，避免行車間的意外。

在119勤務中心一收到電話通報的當下，救護人員就已經展開「全套式救援」，包含患者病情掌握、線上急救教學、最近的就醫路途規劃，甚至遇到某些情況危急(例如氣喘、急救、大量出血等)病患，還會先與急診室交班、備床、備人力，相較於使用警車開道，卻沒有受過專業急救訓練的警察護送就醫來說，更顯得安全又快速。

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