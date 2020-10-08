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扯！錢櫃包廂門突崩落...電眼正妹雪足噴血　員工：是我不會求償

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▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲李小姐上個月至錢櫃歡唱，萬萬沒想到包廂門竟直接掉下、狠砸她腳背，傷口血跡斑斑。（圖／網友李小姐授權提供）

記者黃宥寧／台北報導

本來高興和朋友到錢櫃歡唱，沒想到超衰的事情竟發生！上個月3日李小姐在錢櫃SOGO台北店唱歌，唱到一半服務生開包廂門送餐，門竟然直接掉下，直接狠狠砸在李小姐腳上，當場血流不止令她疼痛不已，立刻掛急診，但因為腳背傷口過大因此縫了2針。但沒想到事後錢櫃對此態度相當不積極，令李小姐憤而提告過失傷害罪。

李小姐接受《ETtoday新聞雲》訪問時無奈的說，不懂為什麼錢櫃的門會如此脆弱說掉落就掉落，甚至直接就砸向自己腳背，造成腳背有2公分傷口因此縫了2針，整整兩星期無法走路，覺得自己真的超衰。她表示當天到醫院掛急診時，錢櫃還有派主管至醫院等她，甚至還有安撫她請她不要著急且會將此意外交給保險公司處理。

李小姐本來想說這樣的處理態度還不錯，但沒想到過了一個月，錢櫃態度轉為消極，不但不關心她的傷勢，且連電話都不接，令她相當傻眼，甚至前往錢櫃詢問，不僅得到冷漠態度，錢櫃人員竟向她說「如果是他們自己遭砸根本沒差也不會索取賠償。」此話一出令李小姐相當傻眼，她表示誠意態度很重要，錢根本不是問題，於是決定對錢櫃提出告訴。

▲李小姐從事美甲美睫毛行業，但卻因為腳遭砸傷無法工作兩星期。（圖／網友李小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲李小姐從事美甲美睫，卻因腳傷無法工作兩星期。（圖／網友李小姐授權提供）

李小姐表示遭砸傷兩星期無法工作，除了醫藥費三千多塊，他希望錢櫃可以賠償因受傷「喪失或減少勞動能力，或停業損害賠償」，但錢櫃卻說她沒有工作證明，無法賠償，一直在跟她玩文字遊戲根本沒有心想賠償。她也提到難道說沒有工作證明的人去錢櫃受傷都是活該嗎？

▲李小姐認為錢櫃態度相當消極於是決定到派出所對錢櫃提告傷害。（圖／網友李小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲李小姐認為錢櫃態度突變消極，決定到派出所對錢櫃提告傷害。（圖／網友李小姐授權提供）

對此錢櫃公關賴欣宏受訪表示，他昨日（7日）得知這起意外，針對李小姐PO文指控錢櫃後續處理的內容，他會進一步了解，另目前已積極與李小姐繼續協調，並強調有為每一位消費客人投保公共意外責任險，此部分會由保險公司做後續處理，沒有要逃避的意思。

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