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北市東湖3361戶停電　高嘉瑜：台電稱預計10點前可以送電

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▲北市東湖地區7日傍晚大停電，台電人員搶修中。（圖／翻攝畫面）

▲北市東湖地區7日傍晚大停電，台電人員搶修中。（圖／翻攝畫面）

記者蘇晏男／台北報導

台北市內湖區東湖路一帶7日晚間6時38分左右傳出變電箱發生爆炸故障，導致內湖區包含東湖路、五分街、康寧路三段、康樂街、安康路一帶總計有3361戶停電。對此，立委高嘉瑜表示，台電不僅向她宣稱預計10點前可以送電，且指出事故元兇是因為康寧變電所饋線故障。

高嘉瑜指出，根據台電給她的回覆顯示，此次事故釀內湖區東湖路、五分街、康寧路三段、康樂街、安康路一帶有3361戶停電，所幸事後經台電人員隔離故障點轉供，已復電1516戶，只是目前仍有1845戶未復電。

台電也向高嘉瑜透露，「因開關的接頭故障，台電持續搶修線路更換中，預計10點前可以送電」。

至於爆炸原因及鄰近住戶聽到像放鞭炮聲響等事情，台電解釋，是因台電康寧變電所饋線故障，變電箱開關接頭故障彈出所致的聲響。

▼高嘉瑜7日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▼高嘉瑜7日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

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