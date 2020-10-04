被柯文哲說唱歌難聽！高嘉瑜回擊「他沒資格」：下次在耳邊證明實力

▲柯文哲與高嘉瑜出席「台北世界動物日」活動。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲4日上午出席「台北世界動物日」活動，而民進黨立委高嘉瑜也同樣出席此場活動。關於被柯文哲罵說唱歌很難聽，高嘉瑜表示，五十步笑百步，柯文哲是最沒資格說她唱歌難聽的人，之後要一直在柯文哲耳邊唱歌證明實力。

柯文哲4日出席台北世界動物日活動，要進行大合照時，他向一旁的高嘉瑜笑稱，「上台就好，不要唱歌！」事後被媒體堵訪時還說，高嘉瑜唱歌很難聽。

針對柯文哲說她唱歌難聽，高嘉瑜接受媒體聯訪時表示，柯文哲顯然對她有誤解，「下次看到柯市長，要在他耳邊不停的唱歌，證明我的實力，因為我覺得柯市長沒有資格說我唱歌難聽，全天下的人都可以說我唱歌難聽，就你柯市長不行，我覺得他唱歌比我難聽100倍。」

「五十步笑百步！」高嘉瑜表示，柯文哲唱歌會讓人聽到想哭，因為「難聽到想哭」，而她唱歌是很好笑，給大家開心，兩個是強烈對比，「我們已經沒有友情了！」

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