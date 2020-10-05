中國網友譏「台灣女國防武器」　高嘉瑜笑回：看唱歌能否感化共軍

▲中國網友在「今日頭條」創立高嘉瑜的假帳號。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

中國網友在「今日頭條」創立民進黨籍立委高嘉瑜的假帳號，甚至把她的臉書貼文都複製刊登。高嘉瑜5日幽默回應，對方可能是想幫她散布民主理念，但不知道有沒有把唱歌影片上傳，「看能不能感化共軍，成為台灣最強的生化武器」。她更加碼自曝，自己的唱歌影片已被中國網友稱為「台灣女國防武器」，相信已經見識到她的威力「會怕就好」。

事實上，早在2016年就有人幫高嘉瑜創設微博假帳號。她表示，當時已澄清過不是本人，現在又被中國網友在「今日頭條」網站開設假帳號，讓她直呼：「許多支持者都來詢問，怎麼會跑到中國網站開這樣的帳號？甚至被質疑『通共』。」

從「今日頭條」假帳可以發現，是將高嘉瑜臉書文章複製全登。高嘉瑜幽默自我調侃，可能是想要宣揚自己民主、愛台灣的理念，「不知道對方有沒有把我唱歌的影片如實照登？看能不能真的感化共軍，成為台灣最強的生化武器。」

高嘉瑜甚至自曝，也有看到有人把她的唱歌影片貼在中國網站，甚至笑稱她為「台灣的女國防武器」，相信中國網友已經見識到自己的威力「會怕就好」。

針對層出不窮的假帳號事件，高嘉瑜認為，這也不是什麼壞事，「他應該是我的粉絲啦，想讓中國網友認識高嘉瑜。」她強調，最重要的是希望對方能傳遞她的政治理念、民主價值，讓中國網友知道。

