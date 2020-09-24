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正統鹿耳門聖母廟媽祖環台21天　1139KM平安祈福活動恭迎媽祖回駕

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▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」發起「媽祖環台21天平安祈福活動」，立委陳亭妃、台南市議長郭信良、聖母廟主委王明義及市議員、廟方委員、信眾迎接「媽祖」回駕，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」發起「媽祖環台21天平安祈福活動」，立委陳亭妃、台南市議長郭信良、聖母廟主委王明義及市議員、廟方委員、信眾迎接「媽祖」回駕，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」於9月4 日發起「媽祖環台21天平安祈福活動」，不同於一般宗教民俗扛轎或搭車方式，而是以路跑方式環台，24日為環台活動21天最後1天，下午立委陳亭妃、台南市議長郭信良、聖母廟主委王明義及廟方委員、信眾，迎接「媽祖」回駕，現場熱鬧滾滾。

▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」發起「媽祖環台21天平安祈福活動」，立委陳亭妃、台南市議長郭信良、聖母廟主委王明義及市議員、廟方委員、信眾迎接「媽祖」回駕，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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由台灣第1人參加 2018 瑞士超級鐵人三項、2019參加墨西哥 226*10 超級鐵人賽，並榮獲 2019年台南市卓越市民的蔡明宜總教練發起「媽祖環台21天庇佑台灣活動」，全長共1139公里，9月4日上午8時30分從土城聖母廟出發預計21天完成，並於24日下午回駕土城聖母廟。

▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」發起「媽祖環台21天平安祈福活動」，立委陳亭妃、台南市議長郭信良、聖母廟主委王明義及市議員、廟方委員、信眾迎接「媽祖」回駕，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡明宜總教練個人熱愛極限運動，沒有廠商.政府贊助訓練及比賽經費，每次出國完成各項超越極限體能比賽，都會在衣服印上正統鹿耳門聖母廟媽祖的神像和台灣國旗，以祈求平安順利無傷完賽，數次在法國、瑞士、墨西哥遇到困境時，媽祖總會出手相救化險為夷平安順利完賽。

▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」發起「媽祖環台21天平安祈福活動」，立委陳亭妃、台南市議長郭信良、聖母廟主委王明義及市議員、廟方委員、信眾迎接「媽祖」回駕，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」發起「媽祖環台21天平安祈福活動」，立委陳亭妃、台南市議長郭信良、聖母廟主委王明義及市議員、廟方委員、信眾迎接「媽祖」回駕，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年因為新冠肺炎未能出國到美國比賽，冥冥中有個聲音要求蔡教練背著媽祖繞台灣，來消除新冠肺炎及各項災難，以保佑台灣眾生平安健康。經與正統鹿耳門聖母廟王明義主委接洽後，王明義主委決定大力贊助促成此次環台，預計21天1139公里，由蔡明宜全程背媽祖繞境，共有8位全程陪跑者，每天數十位參與路跑活動。

▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」發起「媽祖環台21天平安祈福活動」，立委陳亭妃、台南市議長郭信良、聖母廟主委王明義及市議員、廟方委員、信眾迎接「媽祖」回駕，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

24日下午4時30分，聖母廟廟方委員、信眾一同在國聖橋接駕，由並以一路接力措負媽祖方式，至安中路6段與城西街口，轉由立委陳亭妃、台南市議會議長郭信良及市議員黃麗招、李中岑等人，一路恭迎媽祖至正統鹿耳門聖母廟内。

▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」發起「媽祖環台21天平安祈福活動」，立委陳亭妃、台南市議長郭信良、聖母廟主委王明義及市議員、廟方委員、信眾迎接「媽祖」回駕，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廟方現場為喜迎媽祖回駕，也舉辦慶祝晚會，禮聘歌手許富凱、朱海君、凱伊、戴梅君及後座力樂團、20樂團及雪克甜心森巴舞團等表演團體，市議員王錦德也到場，王明義主委親自表揚蔡明宜總教練及陪跑者，頒贈環台紀念獎座及環台紀念證書等，現場熱鬧滾滾。

▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」發起「媽祖環台21天平安祈福活動」，立委陳亭妃、台南市議長郭信良、聖母廟主委王明義及市議員、廟方委員、信眾迎接「媽祖」回駕，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」發起「媽祖環台21天平安祈福活動」，立委陳亭妃、台南市議長郭信良、聖母廟主委王明義及市議員、廟方委員、信眾迎接「媽祖」回駕，現場熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王明義主委表示，「媽祖環台21天平安祈福活動」在媽祖保佑下，平安圓滿完成，除充分彰顯媽祖慈悲濟世佑民的精神外，也為台灣祈福，保佑國泰民安，疫情消退。

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺
 

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