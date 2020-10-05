機車蛇行被撞！國道警「用生命」拖出護欄　臉書曝照：請保護他們

▲泰山國道9車連環追撞，警方飛奔救騎士。（圖／翻攝臉書「國道公路警察局」）

記者陳韻如／綜合報導

國道1號北上38K處泰山段5日上午11時49分發生9車連環車禍，而整起事故全因一名43歲的趙姓騎士，一路從林口交流道處騎上國道蛇行，被正在巡邏的員警見狀要將他攔下，孰料下秒後方小貨車就撞上機車，2名員警見狀立刻飛奔，死命地將騎士拉出外側車道護欄、最後3人一起跌出護欄外，救了趙男一命。事後警方也曝光一張警方救援的畫面直呼，「請保護用生命保護我們的人」。

警方調查，趙男疑似是自林口交流道處闖入國道，但趙男發現自己騎錯路後似乎也不以為意，由於該處沒有路肩，因此趙男便沿著國道車道一路北上，場面險象環生；碰巧當時2名國道員警開著紅斑馬執行巡邏勤務，從後照鏡發現國道上竟然出現機車騎士，當即鳴笛示意趙男靠邊停下，但趙男卻不予理會，還叼著菸一路蛇行。

▲▼趙男騎機車上國道，一路蛇行，險象環生。（圖／記者陳以昇翻攝）

當時國道警方見到前方有路肩，因此先將警車開到空曠處停下，並拿出三角錐準備擺放、並攔下該名騎士，怎料員警三角錐還未落地，下一秒趙男就遭到後方小貨車撞上，當場連人帶車痛摔倒臥在地。由於事故發生的太過突然，後方來車反應不及眼看就要撞上來，而趙男腿部又遭機車壓住，動彈不得，2名員警當即拔腿飛奔，一路狂跑200公尺，並將趙男猛力拖出護欄，3人一起跌到護欄外，隨後後方就發生連環追撞事故。倘若當時員警再慢個1、2秒，後方大車撞擊的推擠力道相當強勁，趙男若未被員警拉走，恐怕早已血肉模糊。

對此，國道公路警察局也在臉書上貼出一張警方救援的畫面寫道，「你的一個違規行為，導致車輛閃避不及，發生連環追撞事故，造成後方嚴重回堵，在車輛直衝過來時，員警仍不顧自己的安危，伸出手只為了拉你一把，差點送掉自己的性命，真的是很勇敢，還好我們的員警幸運地逃過一劫，謝謝大家的關心」而文末也向民眾呼籲，「請保護用生命保護我們的人」。

▲▼這起案件造成9車連撞，現場一片狼藉。（圖／記者陳以昇翻攝）

這則貼文一曝光，不少網友紛紛留言向員警致敬，「兩位同仁辛苦了！（敬禮）」、「紅斑馬們辛苦了！要注意執勤安全啊！」、「感謝全體國道公路警局人員任勞任怨的付出」。

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