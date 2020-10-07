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點開「野生動物園」官網...竟跳出「AV女優照」！他看傻眼：太尷尬

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（圖／翻攝漩渦視頻）

▲張男點進野生動物園網址竟跳到色情網站。（圖／翻攝漩渦視頻）

圖文／CTWANT

動物園官網竟轉至色情網站！中國陝西西安秦嶺野生動物園官方網站被惡意篡改，有遊客打開網址後發現，網頁直接跳出日本AV女優的照片，轉到了A片網站，畫面不堪入目。目前，西安秦嶺野生動物園官方網站已暫停訪問。園方發佈公告致歉，6日已向公安機關報案，將全面調查此次事件。

（圖／翻攝西安秦嶺野生動物園官網截圖）

▲點開園方官網，已改成「網站在升級維護中，暫時無法訪問」。（圖／翻攝西安秦嶺野生動物園官網截圖）

綜合陸媒報導，一名張先生原本打算帶孩子到動物園玩，於是先上網搜尋了秦嶺野生動物園的親子活動，沒想到點開搜尋排行榜第一的網址，竟直接轉跳進色情網站，讓他相當傻眼，「秦嶺野生動物園是孩子們常去的地方，一搜索竟然出來這樣的內容，太尷尬了。」

園方客服人員表示，該網址確實是動物園官網，對於轉跳至色情網站，他們也不知道是怎麼回事。媒體也按以上步驟操作後，發現網站轉跳成「網站在升級維護中，暫時無法訪問」。

（圖／翻攝西安秦嶺野生動物園微博）

▲園方發出公告致歉。（圖／翻攝西安秦嶺野生動物園微博）

園方6日也發出公告致歉，稱網站被惡意篡改，導致網站無法正常顯示，深感抱歉。目前網站已暫停訪問，將全面調查事件的原因，並對網站防護系統進行升級維護，同時園方已向公安機關報案，對網路惡意攻擊的行為保留追究法律責任的權利。

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