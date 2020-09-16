本土劇女星送貓就醫爆糾紛互告　獸醫師「一句話」踩紅線判賠

▲女星錢多安（本名錢立妍），為貓槓上獸醫互告多次進出法院 。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

本土戲劇女星錢多安（本名錢立妍）於2019年2月間，將愛貓安安送往北市萬華某動物醫院治療，不料錢女事後討不到病歷，與劉姓院長大吵，甚至上媒體爆料，雙方罵成一團告上法院；北院認為雙方大多數的互罵，都是評論上的攻防，但劉醫師評論錢女「智障」等語，損及對方名譽且與公益無關，日前判他應賠6萬元。

劉醫師主張，他妥善治療後，本於2019年3月18日讓貓出院，但錢女認為療程沒做完，要求醫院開藥讓她帶回去，不料錢女事後竟找媒體爆料，不實指控醫院收取過高醫療費、未提供費用明細、隱瞞寵物貓病情、拒絕提供病歷等狀況，向錢女求償含積欠醫療費共108萬7770元，並要求臉書公開道歉。

錢女表示，她2019年3月18日去醫院結清費用，是劉醫師自己不收、甚至還說要退還款項，她並沒有欠錢，說醫療費過高，只是表達意見、沒有詆毀的意思，而她也只是想了解，醫院到底對貓做了哪些檢查跟治療，至於療程部分，劉醫師本說抗生素要打到3月21日，卻在18日就讓貓出院，她才會提出質疑，且貓帶回家後依然排出膿尿，根本就沒治好。

錢女反控，劉醫師在糾紛後，於電話中、臉書罵她，「她現在就是要歡（台語，鬧）阿」、「安安早就好了，有病的是主人」、「恐龍獸醫＋智障主人」等語，向劉醫師求償名譽損失、超收醫療費等共76萬元，並應在臉書、報紙、醫院大門公開道歉。

法官認為，雙方大多數的往來都是互罵，多為意見表達或名譽攻防，而劉醫師也確實提出醫療排班、打卡證明，並沒有超收醫療費，但劉醫師評論「恐龍獸醫+智障主人」部分，損及錢女名譽，卻不屬防衛、公益範疇，依此部分判劉醫師應賠錢女6萬元。

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