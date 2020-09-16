已婚警國道休息站「大外割女友」　她摔斷腿氣討214萬結局出爐

記者黃翊婷／綜合報導

新竹縣警局王姓巡佐因為與妻子感情不睦分居，期間認識彭姓女友，2019年3月間開車行經湖口休息區，雙方起爭執，他一氣之下使出柔道的大外割，導致女友摔到右膝後十字韌帶撕裂性骨折，事後挨告求償214萬2944元。新竹地院法官日前裁定，王男應賠償45萬848元，全案仍可上訴。

▲彭女自稱事發之後患上憂鬱症，但被法官點出時間不對。（示意圖／123RF，與本案當事人無關）

彭女在判決書中主張，兩人是男女朋友關係，2019年3月22日凌晨1時許在高速公路湖口休息區內起爭執，沒想到竟然被用大外割摔翻在地，導致右側脛骨閉鎖性骨折、右膝後十字韌帶受損骨折、右膝挫傷，因此決定提告求償4萬2944元醫療費、90萬元工作損失以及120萬元精神慰撫金，總計214萬2944元。

王男對於醫療費用部分的求償沒有意見，但不同意工作損失以及精神慰撫金的金額。他強調，彭女聲稱有9個月無法工作，卻沒有提出任何證據，根本不足採信，況且他只有造成一次性傷害，檢查卻顯示後十字韌帶再次撕裂性骨折，「這是她在浴室滑倒所致，與我無關。」

▲彭女曾向媒體強調自己不是小三。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本案當事人無關）

新竹地院法官認為，彭女遭大外割招式摔傷，經手術需休養2至3個月，再次前往台大醫院檢查，院方認定需休養2至6個月，所以不能工作之期間的確長達9個月。

法官接著指出，彭女主張在同居期間遭毆打、言語貶低人格，都是發生在休息區事件之前，醫療紀錄也顯示就診時間為2019年1月31日和3月6日，因此難認患有憂鬱症與上述傷害行為有任何因果關係，衡量雙方身分、地位、經濟收入等因素，最終認定王男應賠償45萬848元較為適當，全案仍可上訴。