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惡龍張錫銘聲請假釋12次遭駁　提行政訴訟移交台南地院

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▲會址設於台南地方法院內的台南律師公會，17日晚上發表聲明，嚴正譴責暴力行兇者，對黃政雄律師遇害致哀悼慰問。（圖／記者林悅攝）

 ▲張錫銘的案件，移交台南地院審理。（圖／記者林悅攝）

記者吳銘峯／台北報導

犯下多起綁架案件、綽號「惡龍」的槍擊要犯張錫銘，最後遭判無期徒刑入監，目前在台南監獄服刑超過10年。而他對於去年第12次聲請假釋遭到駁回不服，因此提出行政訴訟，請求法院審酌假釋。案經台北高等行政法院審理後，認為張錫銘目前仍在台南服刑，應由轄區法院審理，因此北高行裁定將本案移請台南地院審理。

張錫銘師承昔日槍擊要犯「穿山甲」詹龍欄，詹被捕後，張錫銘仍在山區各地竄逃，並犯下泰雅度假村陳姓董事長、南投中興廣播電台洪姓小開、和欣客運楊姓少東等多起綁架案，得手數億元，並被警方列為槍擊要犯。最後在2005年7月間，由時任刑事局長侯友宜率隊，在台中縣龍井鄉逮捕張錫銘。張錫銘遭判無期徒刑定讞，目前在台南監獄服刑13年。

在監獄服刑的張錫銘轉性，發憤讀書，並極力關切獄政人權。前年5月間他多次透過友人公開獄中親筆信，爭取以受刑人的勞作金繳納國民年金保費，也曾抱怨受刑人勞作金分配到的比例太低、監所20年沒調薪。最後推動法務部修正《監獄行刑法》、《羈押法》等相關規定，張錫銘功勞記上一筆。

台南監獄於2019年7月依職權提報張錫銘假釋案，但經監獄假釋審查委員會評估後，認為「本件受刑人有傷害前科，復犯本案共同殺人、擄人勒贖及槍砲等罪，侵害他人生命和財產法益，嚴重危害社會治安，需嚴評其假釋，爰有再行考核之必要」為理由，駁回假釋，法務部也核復准予照辦。張錫銘不滿，提出行政訴訟。

一審台北高等行政法院審理後，認為本案當事人法務部所在地為台北市，故應繫屬台北地院行政庭審理，裁定移送台北地院。張錫銘不服，提出抗告，抗告案經由北高行審理，改認定本案因訴訟繫屬時間為今年7月15日監獄行刑法施行後尚未終結，依監獄行刑法第134條第1項、第153條4項第1款規定，本案應由台南監獄所在地的台南地方法院行政訴訟庭管轄，故北高行撤銷原裁定，改裁定移送台南地院行政庭審理。

《監獄行刑法》今年1月15日修正公布，其中有諸多攸關獄政人權的部分，諸如本件受刑人聲請假釋的行政訴訟案件，若改由地院受理裁判費時，將給予裁判費一半優惠，僅收取新台幣1000元（一般民眾裁判費2000元）。

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