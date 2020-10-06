　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南投看守所管理員險遭挾持　矯正署：處置得宜迅速弭平

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼矯正署長黃俊棠，談論防疫措施。（圖／記者吳銘峯攝）

▲矯正署長黃俊棠，肯定南投看守所的應變措施。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

南投看守所傳出有2名收容人在中秋節當天，持預藏削尖的筷子，挾持2名監獄管理員企圖越獄；還好所方處置得宜，隨後趕來的管理員以辣椒水制止收容人，事件順利落幕。對此，矯正署6日發布聲明指出，署長黃俊棠第一時間就得知此事，對於同仁勇於任事給予肯定，另外也對所方處置得宜、迅速弭平，給予獎勵。

矯正署聲明指出，本事件發生於10月1日11點40分許，信舍許姓收容人（罪名:毒品、竊盜、刑期:6年4月，另案強盜、傷害）及黃姓收容人（罪名:不能安全駕駛、刑期:1年7月），於舍房內佯裝打架爭執，經舍房主管勸架，並會同中央台2名值勤同仁，將許男上銬帶離舍房時，許男衝撞同仁，黃男亦藉機衝出舍房，並以磨尖的筷子攻擊戒護同仁，企圖脫逃。旋即遭支援警力使用辣椒水及壓制處置，事件迅速平息。

另外南投看守所也指出，當日立即安排受傷同仁至醫院驗傷、治療，其中1名同仁頸部遭筷子劃傷破皮，其餘同仁多為輕微挫傷，經看診治療後均無大礙。另外所方也立刻通報矯正署長黃俊棠，黃俊棠除了指示對受傷同仁表示慰問關懷之意，另對同仁勇於任事予以高度肯定，並指示給予適當獎勵；針對本案2名收容人攻擊管教人員、企圖脫逃，所方也收集相關事證後移送地檢署偵辦。

對於本事件，媒體報導「面對如此重大事件，看守所未能繃緊神經，還能照常午休2小時，令人無言。」、「輕易就被誘捕挾持，而且收容人竟然持有磨尖的筷子，顯然管理上出了很大的問題。」顯有誤解。據記者側面，法務部官員對於所方管理人員應變迅速，並未讓收容人脫逃成功，給予很高的評價。
 

ET快訊
快訊／白宮推「川普擊敗肺炎紀念幣」　超狂價格曝光
美腿小隻女「機車晃52秒」爆熱議！　超正本尊現身回應了
快訊／諾貝爾物理學獎揭曉！3學者共同奪獎
獨／行刑式開槍驚悚畫面！殯葬業少東「當眾遭爆頭」
違停害命9秒畫面曝！18歲女騎士擦撞貨車　遭聯結車輾爆頭
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「大奶姊姊回奶了」手遊廣告特寫女角胸部晃動　3電視台挨罰

濃煙如死神！桃園八德區電子廠宿舍火警...1傷1嗆昏CPR命危

張魁子涉設局擄好友！回頭拿走他名牌包...要店家洗掉監視器畫面

快訊／桃園八德電子工廠「員工宿舍」起火！1員工命危搶救中

南投看守所管理員險遭挾持　矯正署：處置得宜迅速弭平

開車載3幼童撞安全島翻覆　女辯「小孩吵鬧害分神」下場出爐

快訊／旗山休旅車被燒到剩骨架　弟險揹黑鍋...縱火嫌犯原來是他

快訊／汐止中興路飄濃厚瓦斯味　消防局拉封鎖線急call工程人員

重聽阿北違規右轉！氣噗噗10字嗆警...沒一字粗話但還是輸了

獨／行刑式開槍畫面曝！殯葬業少東「當眾遭爆頭」　至少50人目擊

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

鹿港輪椅伯「內側車道迴轉+逆向」　穿梭車陣惹網怒：移動式神主牌！

「大奶姊姊回奶了」手遊廣告特寫女角胸部晃動　3電視台挨罰

濃煙如死神！桃園八德區電子廠宿舍火警...1傷1嗆昏CPR命危

張魁子涉設局擄好友！回頭拿走他名牌包...要店家洗掉監視器畫面

快訊／桃園八德電子工廠「員工宿舍」起火！1員工命危搶救中

南投看守所管理員險遭挾持　矯正署：處置得宜迅速弭平

開車載3幼童撞安全島翻覆　女辯「小孩吵鬧害分神」下場出爐

快訊／旗山休旅車被燒到剩骨架　弟險揹黑鍋...縱火嫌犯原來是他

快訊／汐止中興路飄濃厚瓦斯味　消防局拉封鎖線急call工程人員

重聽阿北違規右轉！氣噗噗10字嗆警...沒一字粗話但還是輸了

獨／行刑式開槍畫面曝！殯葬業少東「當眾遭爆頭」　至少50人目擊

日黑貓作業員不爽遭解雇　開車衝物流中心砍殺女同事！

《多情》反派男星被車撞「眼睛出血」　潘柏希媽入戲太深以為真

庫存調節！德微科技9月營收月減39%　創近2年新低

街口金融科技喊退街口投信董事會　金管會：看怎麼調整

5招「撩男小心機」讓曖昧對象更進一步！細長耳環竟有奇效

「916口罩進口新制」後　1.2萬片口罩遭否准報關

「大奶姊姊回奶了」手遊廣告特寫女角胸部晃動　3電視台挨罰

濃煙如死神！桃園八德區電子廠宿舍火警...1傷1嗆昏CPR命危

首度接下手機代言！女神曾之喬開心現身　分享Sony最新手機Xperia 5 II

與湯姆克魯斯離婚19年　妮可基嫚罕見談前夫：我們擁有9年快樂婚姻

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

社會熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

快訊／台南殯儀館傳槍響　1男遭行刑式轟頭

夫跟團墜谷亡！妻打領隊遭求償500萬

剁下媽媽頭丟窗外！逆子弒母37刀將獲釋　高院急開庭押人

即／台中18歲女騎士「閃躲違停貨車」遭輾斃

女教練辯「胸部悶死人」　高大成驗屍戳破謊

即／又有機車闖國道！黃牌重機誤上國3路肩

殯葬業少東遭行刑式爆頭 原因曝光

在鄰居面前性侵妻女　富二代遭判無期徒刑

機車叼菸蛇行　引發國道9車連環撞

更多熱門

相關新聞

白目騎士國道害9車追撞　涉公共危險罪責

白目騎士國道害9車追撞　涉公共危險罪責

趙姓騎士闖入國道1號，還囂張叼菸蛇行，釀成10車連環追撞事故，並造成5人受傷。事件目前正由新北地檢署進行調查，而台灣高等檢察署6日發布新聞稿指出，本件騎士疑似涉有公共危險罪嫌，高檢署已經剪報分案，並發交新北地檢署偵辦，要求儘速查明案情。

張錫銘12次假釋遭駁　移交台南地院審理

張錫銘12次假釋遭駁　移交台南地院審理

酒駕撞圍欄害死騎士再肇逃　重判8年8月

酒駕撞圍欄害死騎士再肇逃　重判8年8月

桃園弒母斷頭案　高院週四開庭

桃園弒母斷頭案　高院週四開庭

給說法／惡意逼車恐涉殺人罪

給說法／惡意逼車恐涉殺人罪

關鍵字：

法律人權法務部矯正署管理員筷子收容人

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

快訊／台南殯儀館傳槍響　1男遭行刑式轟頭

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

參加婚禮包3千2！突然發現「1事」臉綠

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面