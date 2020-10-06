南投看守所管理員險遭挾持　矯正署：處置得宜迅速弭平

▲矯正署長黃俊棠，肯定南投看守所的應變措施。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

南投看守所傳出有2名收容人在中秋節當天，持預藏削尖的筷子，挾持2名監獄管理員企圖越獄；還好所方處置得宜，隨後趕來的管理員以辣椒水制止收容人，事件順利落幕。對此，矯正署6日發布聲明指出，署長黃俊棠第一時間就得知此事，對於同仁勇於任事給予肯定，另外也對所方處置得宜、迅速弭平，給予獎勵。

矯正署聲明指出，本事件發生於10月1日11點40分許，信舍許姓收容人（罪名:毒品、竊盜、刑期:6年4月，另案強盜、傷害）及黃姓收容人（罪名:不能安全駕駛、刑期:1年7月），於舍房內佯裝打架爭執，經舍房主管勸架，並會同中央台2名值勤同仁，將許男上銬帶離舍房時，許男衝撞同仁，黃男亦藉機衝出舍房，並以磨尖的筷子攻擊戒護同仁，企圖脫逃。旋即遭支援警力使用辣椒水及壓制處置，事件迅速平息。

另外南投看守所也指出，當日立即安排受傷同仁至醫院驗傷、治療，其中1名同仁頸部遭筷子劃傷破皮，其餘同仁多為輕微挫傷，經看診治療後均無大礙。另外所方也立刻通報矯正署長黃俊棠，黃俊棠除了指示對受傷同仁表示慰問關懷之意，另對同仁勇於任事予以高度肯定，並指示給予適當獎勵；針對本案2名收容人攻擊管教人員、企圖脫逃，所方也收集相關事證後移送地檢署偵辦。

對於本事件，媒體報導「面對如此重大事件，看守所未能繃緊神經，還能照常午休2小時，令人無言。」、「輕易就被誘捕挾持，而且收容人竟然持有磨尖的筷子，顯然管理上出了很大的問題。」顯有誤解。據記者側面，法務部官員對於所方管理人員應變迅速，並未讓收容人脫逃成功，給予很高的評價。

