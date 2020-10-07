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疫情爆發後首見！兒科病房佔床率100%　醫曝警訊：挑戰正要開始

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▲▼口罩之亂 武漢肺炎 買口罩 戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲疾管署提醒，入秋後天氣轉涼，請民眾留意自身健康狀況，並落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，今天（7日）看到兒科病房的佔床率100%，對於即將到來的冬季，這是一個值得警戒的信號，許多人的個人衛生防護習慣鬆懈程度，幾近回到新冠肺炎疫情前的水準，「大家應重拾年初的防疫精神，下一階段的挑戰正要開始！」

謝宗學今在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，上班的習慣就是先查一般兒科病房的佔床率，看看還有多少病床可以收住院；今看到新冠肺炎疫情爆發以來，從沒有見過的佔床率100%，表示若急診有新病人要住院，必須等待舊病人出院後才有機會入院，候床時間將增加。

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▼勤洗手防病菌傳播。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼防疫,清潔,洗手,消毒,衛生。（圖／記者周宸亘攝）

謝宗學指出，兒科住院病人大多是急性感染症，跟成人科多是慢性病不同；兒科病房超高佔床率，除了表示病人信任他們醫院的醫療照護品質外，也表示許多人的個人衛生防護習慣開始鬆懈，鬆懈程度幾近回到疫情前的水準。

謝宗學說，因冠狀病毒、流感、腺病毒、諾羅病毒等都喜愛低溫的環境，對於即將到來的冬季，兒科病房的高佔床率是一個值得警戒的信號；全球新冠肺炎疫情尚未緩解，「雖然我們度過一個相對安全的夏天，不表示冬天也能用這樣的防疫態度安然度過。大家應重拾年初的防疫精神，下一階段的挑戰正要開始！」

衛福部疾管署提醒，入秋後天氣轉涼，請民眾留意自身健康狀況，並落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，請保持安全社交距離。疾管署說，民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，以降低病毒傳播的風險。

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