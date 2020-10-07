矛盾！願打仗又反徵兵　黃暐瀚猜：年輕人覺得當兵浪費時間

▲國軍訓練。（資料照／翻攝國防部後備指揮部臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

《ETtoday新聞雲》最新民調指出，若兩岸爆發衝突，在18-19歲的族群中，高達96％願意上戰場，但87％反對徵兵制。對此，資深媒體人黃暐瀚猜測，年輕人恐怕覺得當兵浪費時間，不過他強調，要上戰場就得受軍事訓練，否則就是去送死。

黃暐瀚看完民調後覺得「充滿矛盾」，並試圖去理解，年輕人到底在想什麼？他猜，應該就是「愛台灣，不惜犧牲生命，願意上戰場」，但又覺得「當兵浪費時間或不需要，所以不希望恢復徵兵制影響生涯規劃」。

黃暐瀚也指出，同一份民調中，20-29歲願意上戰場的比例，立刻從96％降到26％，掉了整整70％。什麼理由？讓18-19歲的年輕人，九成六願意上戰場？才隔了一歲增加一歲（20歲）之後，上戰場的意願，居然只剩26％呢？

黃暐瀚強調，戰爭是殘酷的，既然願意為台灣而戰，就千萬得讓自己受軍事訓練，例如想考台大的人，要讀點書；想參加運動比賽的人，拜託你增加自己的體能素質；別的不講，光是要跑步打球之前，也總得先熱熱身吧？這道理一點不難。

黃暐瀚表示「不教而戰、謂之殺！」既然有打戰的準備，怎麼會排斥當兵？不當兵，不學戰技，怎麼在戰場中殺敵制勝？保衛國家？不要說打勝仗，讓一個沒受軍事訓練的人，上戰場去打仗，基本上，就是讓他送死，是一種放棄生命的表現，既然願意打仗，就拜託一定要讓自己當兵受訓，至少能想辦法，在戰爭中，存活下來。

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