洛杉磯時報：台灣若想阻止中國侵略　先解決以「當兵為恥」的問題

▲《洛杉磯時報》指出,。(圖/資料照)



記者林彥臣/綜合報導

《ETtoday新聞雲》民調指出,18、19歲族群96%願上戰場護台灣,卻也有87%拒絕恢復徵兵制,呈現出一個相當矛盾的結果,讓兵役制度的話題成為近日的焦點。美國媒體《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)則以一則題為《台灣若想阻止中國侵略 需先解決「當兵為恥」的問題》(To stop a Chinese invasion, Taiwan has to first fight the stigma of military service)報導台灣的兵役制度問題。

報導指出,一位21歲的政大法文系畢業大學生林同學(Roger Lin),他在面對即將到來的4個月強制兵役,認為是不必要的負擔,儘管前人抱怨跟過去2~3年的役期相比,這種兵役時間過短,根本無法保衛國家,甚至面對近年來兩岸情勢緊張加劇,解放軍數十架戰機所帶來的壓力,也沒無法改變林同學的想法。

林同學認為,如果中國進行大規模的軍事入侵,無論美國是否馳援台灣,對台灣造成的破壞也是既成事實,對一般百姓的結果都是一樣的,這四個月只想越快過去越好。

▲南韓也同樣是需要服兵役的國家,經常被台灣拿來當作是鼓勵服役的範例。(圖/路透)



台灣現役兵力從三年前的27.5萬人,減少到16.5萬人,反觀中國解放現役兵力200萬人,儘管台灣政府一直灌輸其他也有服兵役的國家,如以色列、南韓、新加坡都面臨了強大威脅。

洛杉磯時報引用《ETtoday新聞雲》民調結果顯示,台灣人對於是否恢復徵兵制,以及願意為了保衛台灣上戰場意願等問題上,呈現分歧的看法。

台灣於2013年受到公眾壓力影響,開始逐步取消徵兵制,儘管部隊提供了更好的薪水、住屋環境與獎學金,還是不足以吸引年輕人從軍。「國家安全研究院」助理研究員黃宗鼎接受《洛杉磯時報》訪問指出,台灣沒有讓軍人能夠走在大街上感到驕傲自豪的文化,很多人服兵役只是想越快離開越好,甚至認為「好男不當兵」這是個大問題。

《洛杉磯時報》還訪問到台北一間教育新創公司業務林先生(Lin Chen-feng)表示,對於服役生涯前景不屑一顧,「我和我的朋友認為大多認為軍隊不是一個好選擇,因為他會讓人失去野心,難以適應現實世界,那是很可恥的,我們都會笑那些簽下志願役協議的人」。

▲中國對台灣造成的威脅,從來都沒有減少過。(圖/翻攝央視)



但這樣的心態激怒了一些退伍軍人,他們指責年輕人過得太幸福,以至於對威脅的存在如此無知。現年47歲曾經擔任過陸軍中尉的黃竣民(James Huang)表示,「年輕人只想用鍵盤批評中國,卻又不想當兵展現決心」當解放軍的飛彈轟炸過來,難道他們還能夠使用網路嗎?「今天的台灣人,還還為戰爭做好準備」。

▲總統蔡英文任內將國防運算提升到歷史新高。(圖/軍聞社)



採取反對與中國統一立場的總統蔡英文,一直致力於推廣從軍,並且把台灣的軍事預算,提升到新高紀錄,支持軍隊裝備更好的魚雷、無人機、反艦飛彈,並試圖改革後備部隊動員制度,藉此阻止中國的入侵。

一位在台大主修國際關係的賴同學(Lai Yen-cheng)表示,中國的頻繁軍演和戰機越過海峽中線,的確讓人感到不安,不過加入志願役是不可能的,因為在美國軍人備受尊重,但在台灣沒有這種文化,愛國主義也沒這麼強烈。

▲不論美軍是否馳援台灣,台灣人都必須靠自己保衛家園。(圖/翻攝自Facebook/U.S. Pacific Fleet)



賴同學之所以不想從軍,一部分原因是很多年輕人都不相信中國會打過來,他們的一生都在和平之中度過,只有在台灣遭到入侵的時候,他們自願參與戰鬥,即使在沒有美國參戰的情況下。

賴同學說,如果美國採取更多實質行動幫助台灣,會讓人們感到更安全,但我們不能僅僅只依賴其他國家,美國是一個主權獨立國家,是否參戰會有他們的自己的考量。

►零負評、被暱稱為萬用霜