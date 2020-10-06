洛杉磯時報：台灣若想阻止中國侵略　先解決以「當兵為恥」的問題

▲《洛杉磯時報》指出，。（圖／資料照）



記者林彥臣／綜合報導

《ETtoday新聞雲》民調指出，18、19歲族群96％願上戰場護台灣，卻也有87％拒絕恢復徵兵制，呈現出一個相當矛盾的結果，讓兵役制度的話題成為近日的焦點。美國媒體《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）則以一則題為《台灣若想阻止中國侵略 需先解決「當兵為恥」的問題》（To stop a Chinese invasion, Taiwan has to first fight the stigma of military service）報導台灣的兵役制度問題。

報導指出，一位21歲的政大法文系畢業大學生林同學（Roger Lin），他在面對即將到來的4個月強制兵役，認為是不必要的負擔，儘管前人抱怨跟過去2~3年的役期相比，這種兵役時間過短，根本無法保衛國家，甚至面對近年來兩岸情勢緊張加劇，解放軍數十架戰機所帶來的壓力，也沒無法改變林同學的想法。

林同學認為，如果中國進行大規模的軍事入侵，無論美國是否馳援台灣，對台灣造成的破壞也是既成事實，對一般百姓的結果都是一樣的，這四個月只想越快過去越好。

▲南韓也同樣是需要服兵役的國家，經常被台灣拿來當作是鼓勵服役的範例。（圖／路透）



台灣現役兵力從三年前的27.5萬人，減少到16.5萬人，反觀中國解放現役兵力200萬人，儘管台灣政府一直灌輸其他也有服兵役的國家，如以色列、南韓、新加坡都面臨了強大威脅。

洛杉磯時報引用《ETtoday新聞雲》民調結果顯示，台灣人對於是否恢復徵兵制，以及願意為了保衛台灣上戰場意願等問題上，呈現分歧的看法。

台灣於2013年受到公眾壓力影響，開始逐步取消徵兵制，儘管部隊提供了更好的薪水、住屋環境與獎學金，還是不足以吸引年輕人從軍。「國家安全研究院」助理研究員黃宗鼎接受《洛杉磯時報》訪問指出，台灣沒有讓軍人能夠走在大街上感到驕傲自豪的文化，很多人服兵役只是想越快離開越好，甚至認為「好男不當兵」這是個大問題。

《洛杉磯時報》還訪問到台北一間教育新創公司業務林先生（Lin Chen-feng）表示，對於服役生涯前景不屑一顧，「我和我的朋友認為大多認為軍隊不是一個好選擇，因為他會讓人失去野心，難以適應現實世界，那是很可恥的，我們都會笑那些簽下志願役協議的人」。

▲中國對台灣造成的威脅，從來都沒有減少過。（圖／翻攝央視）



但這樣的心態激怒了一些退伍軍人，他們指責年輕人過得太幸福，以至於對威脅的存在如此無知。現年47歲曾經擔任過陸軍中尉的黃竣民（James Huang）表示，「年輕人只想用鍵盤批評中國，卻又不想當兵展現決心」當解放軍的飛彈轟炸過來，難道他們還能夠使用網路嗎？「今天的台灣人，還還為戰爭做好準備」。

▲總統蔡英文任內將國防運算提升到歷史新高。（圖／軍聞社）



採取反對與中國統一立場的總統蔡英文，一直致力於推廣從軍，並且把台灣的軍事預算，提升到新高紀錄，支持軍隊裝備更好的魚雷、無人機、反艦飛彈，並試圖改革後備部隊動員制度，藉此阻止中國的入侵。

一位在台大主修國際關係的賴同學（Lai Yen-cheng）表示，中國的頻繁軍演和戰機越過海峽中線，的確讓人感到不安，不過加入志願役是不可能的，因為在美國軍人備受尊重，但在台灣沒有這種文化，愛國主義也沒這麼強烈。

▲不論美軍是否馳援台灣，台灣人都必須靠自己保衛家園。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）



賴同學之所以不想從軍，一部分原因是很多年輕人都不相信中國會打過來，他們的一生都在和平之中度過，只有在台灣遭到入侵的時候，他們自願參與戰鬥，即使在沒有美國參戰的情況下。

賴同學說，如果美國採取更多實質行動幫助台灣，會讓人們感到更安全，但我們不能僅僅只依賴其他國家，美國是一個主權獨立國家，是否參戰會有他們的自己的考量。

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