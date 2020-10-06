　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

洛杉磯時報：台灣若想阻止中國侵略　先解決以「當兵為恥」的問題

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲國軍、當兵、阿兵哥、役男。（圖／記者季相儒攝）

▲《洛杉磯時報》指出，。（圖／資料照）

記者林彥臣／綜合報導

《ETtoday新聞雲》民調指出，18、19歲族群96％願上戰場護台灣，卻也有87％拒絕恢復徵兵制，呈現出一個相當矛盾的結果，讓兵役制度的話題成為近日的焦點。美國媒體《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）則以一則題為《台灣若想阻止中國侵略　需先解決「當兵為恥」的問題》（To stop a Chinese invasion, Taiwan has to first fight the stigma of military service）報導台灣的兵役制度問題。

報導指出，一位21歲的政大法文系畢業大學生林同學（Roger Lin），他在面對即將到來的4個月強制兵役，認為是不必要的負擔，儘管前人抱怨跟過去2~3年的役期相比，這種兵役時間過短，根本無法保衛國家，甚至面對近年來兩岸情勢緊張加劇，解放軍數十架戰機所帶來的壓力，也沒無法改變林同學的想法。

林同學認為，如果中國進行大規模的軍事入侵，無論美國是否馳援台灣，對台灣造成的破壞也是既成事實，對一般百姓的結果都是一樣的，這四個月只想越快過去越好。

▲▼南韓海軍出現1人感染新冠肺炎後，海軍陸戰隊軍人設置路障。（圖／路透）

▲南韓也同樣是需要服兵役的國家，經常被台灣拿來當作是鼓勵服役的範例。（圖／路透）

台灣現役兵力從三年前的27.5萬人，減少到16.5萬人，反觀中國解放現役兵力200萬人，儘管台灣政府一直灌輸其他也有服兵役的國家，如以色列、南韓、新加坡都面臨了強大威脅。

洛杉磯時報引用《ETtoday新聞雲》民調結果顯示，台灣人對於是否恢復徵兵制，以及願意為了保衛台灣上戰場意願等問題上，呈現分歧的看法。

台灣於2013年受到公眾壓力影響，開始逐步取消徵兵制，儘管部隊提供了更好的薪水、住屋環境與獎學金，還是不足以吸引年輕人從軍。「國家安全研究院」助理研究員黃宗鼎接受《洛杉磯時報》訪問指出，台灣沒有讓軍人能夠走在大街上感到驕傲自豪的文化，很多人服兵役只是想越快離開越好，甚至認為「好男不當兵」這是個大問題。

《洛杉磯時報》還訪問到台北一間教育新創公司業務林先生（Lin Chen-feng）表示，對於服役生涯前景不屑一顧，「我和我的朋友認為大多認為軍隊不是一個好選擇，因為他會讓人失去野心，難以適應現實世界，那是很可恥的，我們都會笑那些簽下志願役協議的人」。

▲高超音速導彈「東風-17」首亮相　飛行中轉換目標「突防利器」。（圖／翻攝央視）

▲中國對台灣造成的威脅，從來都沒有減少過。（圖／翻攝央視）

但這樣的心態激怒了一些退伍軍人，他們指責年輕人過得太幸福，以至於對威脅的存在如此無知。現年47歲曾經擔任過陸軍中尉的黃竣民（James Huang）表示，「年輕人只想用鍵盤批評中國，卻又不想當兵展現決心」當解放軍的飛彈轟炸過來，難道他們還能夠使用網路嗎？「今天的台灣人，還還為戰爭做好準備」。

蔡總統秋節慰勉澎湖駐軍　肯定駐防官兵戰訓辛勞

▲總統蔡英文任內將國防運算提升到歷史新高。（圖／軍聞社）

採取反對與中國統一立場的總統蔡英文，一直致力於推廣從軍，並且把台灣的軍事預算，提升到新高紀錄，支持軍隊裝備更好的魚雷、無人機、反艦飛彈，並試圖改革後備部隊動員制度，藉此阻止中國的入侵。

一位在台大主修國際關係的賴同學（Lai Yen-cheng）表示，中國的頻繁軍演和戰機越過海峽中線，的確讓人感到不安，不過加入志願役是不可能的，因為在美國軍人備受尊重，但在台灣沒有這種文化，愛國主義也沒這麼強烈。

▲▼美軍「勇敢之盾」大型軍事演習，雷根號航空母艦與上百架戰機參與，戰機。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲不論美軍是否馳援台灣，台灣人都必須靠自己保衛家園。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

賴同學之所以不想從軍，一部分原因是很多年輕人都不相信中國會打過來，他們的一生都在和平之中度過，只有在台灣遭到入侵的時候，他們自願參與戰鬥，即使在沒有美國參戰的情況下。

賴同學說，如果美國採取更多實質行動幫助台灣，會讓人們感到更安全，但我們不能僅僅只依賴其他國家，美國是一個主權獨立國家，是否參戰會有他們的自己的考量。

►零負評、被暱稱為萬用霜

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
耳朵拉出「粉色肉泡團」！她癢爆忍3個月…竟是癌症　醫：很難救
小鬼「親姊」海芬淚「黃鴻升快點投胎好嗎」：我願意當你的媽媽
吳宗憲KID《天堂有多遠？》唱一半淚崩　相擁「黃鴻升我們愛你
柯有倫、竇智孔唱《扛得住》「跟憲哥KID抱一起哭」　網淚崩
痛失小鬼...曾國城哽咽「太不真實了」　庹宗康台下頻拭淚
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

洛杉磯時報：台灣若想阻止中國侵略　先解決以「當兵為恥」的問題

最想兩岸開戰的根本是韓粉！　網嘆：不停重播「軍機擾台」新聞

印度成功試射「超音速反潛飛彈」　號稱最大射程650公里

亞美尼亞總理：必要時俄國會「履約出兵」　兩國使用統一防空系統

北京趁川普染疫武力攻台？　吳斯懷：情況沒有這麼嚴峻

空戰訓練「撞鳥」　解放軍自曝一軍機剛起飛就墜毀

老兵骨灰發現2顆子彈「一個在頭部」　已留在身體近70年

中印邊境新蓋軍營　解放軍「高原營房」供暖、吸氧內部照曝光

大陸對台軍事威懾有用？　金燦榮：台灣害怕武統情緒在增加　

陸翼龍-2無人機首度實戰演練　考驗災區協作能力

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

無法進車庫...賓士巷道逆向違停　怒嗆前方駕駛「這是我家的路」！

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

洛杉磯時報：台灣若想阻止中國侵略　先解決以「當兵為恥」的問題

最想兩岸開戰的根本是韓粉！　網嘆：不停重播「軍機擾台」新聞

印度成功試射「超音速反潛飛彈」　號稱最大射程650公里

亞美尼亞總理：必要時俄國會「履約出兵」　兩國使用統一防空系統

北京趁川普染疫武力攻台？　吳斯懷：情況沒有這麼嚴峻

空戰訓練「撞鳥」　解放軍自曝一軍機剛起飛就墜毀

老兵骨灰發現2顆子彈「一個在頭部」　已留在身體近70年

中印邊境新蓋軍營　解放軍「高原營房」供暖、吸氧內部照曝光

大陸對台軍事威懾有用？　金燦榮：台灣害怕武統情緒在增加　

陸翼龍-2無人機首度實戰演練　考驗災區協作能力

路人打招呼千萬別回　「全台第一陰屍路」在陽明山：3件事不准做

峮峮堅強忍淚「步出會場吐4字」　炎亞綸不捨小鬼再嘆：可惜沒常聚

中職／索沙新莊球場8連勝　追平18年前紀錄

將赴陸參加海峽青年論壇　陸委會籲洪秀柱「留意社會觀感」

LISA坦言：曾經對ROSÉ有敵意　曝出道前艱辛「無時無刻都在競爭」

22歲廣瀨鈴感染新冠肺炎！　拍戲大規模篩檢驚確診

快訊／萬華暗巷械鬥捅破心臟　22歲朱男「涉殺人罪」羈押禁見

小鬼追思音樂會人潮不願離去　粉絲齊聲喊「黃鴻升我們永遠愛你」惹鼻酸

死對頭從不合作竟「共獲諾貝爾獎」　第3位得主啟發霍金研究黑洞

中職／破紀錄150轟後遭連3K　高國輝：很悶、想不透

軍武熱門新聞

最想開戰的根本是韓粉！網：得不到就毀掉

陸學者金燦榮：大陸對台軍事威懾有用　

洛時：台灣若想阻止中國侵略　需先解決「當兵為恥」的問題

中印邊境　解放軍高原營房內部曝光

亞美尼亞總理：必要時俄國會「履約出兵」

印度成功試射超音速反潛飛彈　射程650公里

老兵骨灰發現2子彈 已存在近70年

訓練撞鳥　解放軍自曝一軍機墜毀

「後備教召」擬更1年1訓1次14天　明年起實施

北京趁川普染疫攻台？ 吳斯懷回應

轎車對決雲豹裝甲車下場慘　網諷「不要越級打怪」

後備軍官缺員破6成、士官少4成！

台役期太短！網支持2年兵：等亡國才知當兵重要

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

更多熱門

相關新聞

汪見光頭爸狂吠　認出後腿軟道歉

汪見光頭爸狂吠　認出後腿軟道歉

頭髮對人真的很重要！住在高雄米克斯汪Chili，日前原本坐在床上和媽媽玩耍，這時房門突然打開，走進一位超級眼熟的「光頭男」，嚇得毛孩對著前方放聲大吼。搞笑的是，當Chili發現其實他是剃掉頭髮的爸爸後，立馬變成撒嬌鬼「賣萌認錯」，逗得大家呵呵大笑！

恢復兩年「徵兵制」！網答案一面倒

恢復兩年「徵兵制」！網答案一面倒

最想開戰的根本是韓粉！網：得不到就毀掉

最想開戰的根本是韓粉！網：得不到就毀掉

印度成功試射超音速反潛飛彈　射程650公里

印度成功試射超音速反潛飛彈　射程650公里

火砲雨炸落納卡平民區　慘況曝光

火砲雨炸落納卡平民區　慘況曝光

關鍵字：

洛杉磯時報當兵兵役榮譽軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

參加婚禮包3千2！突然發現「1事」臉綠

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

快訊／台南殯儀館傳槍響　1男遭行刑式轟頭

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

即／台中18歲女騎士「閃躲違停貨車」遭輾斃

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面