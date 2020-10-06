徵兵恐徵來「不願役」　徐巧芯憂：台灣真有作戰決心？

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市議員徐巧芯提出恢復徵兵制後，引起廣泛討論，國防部提出後備教召要以「一年義務役」為優先，並以強化戰力為主軸，選充作法調整為「後退先用、精選適員、固定編組、年年施訓」。不過，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有44.9%的民眾願意上戰場，其中又以18、19歲族群達96％最高，但在問到是否支持恢復徵兵制，18、19歲族群有高達87％表示不支持。對此，徐巧芯表示，若徵來的都是「不願役」，那麼台灣人是否有作戰的決心？

國防部指出，軍事訓練役自102起實施，迄目前約占退伍8年編管人力之4成，志願役及義務役退員則占6成，未來因應後備編管結構產生變化，已納入後備制度改革，並依防衛作戰打的需求為主要考量，不會以軍事訓練役退員為後備戰力之主力，選充所需後備戰力，以強化戰力為主軸，選充作法調整為「後退先用、精選適員、固定編組、年年施訓」。

針對軍事訓練役人員，國防部提到，為強化其遂行作戰任務能力，將實施先期編管，依任務施以「灘岸守備」、「城鎮作戰」、「重要目標防護」等之重點訓練科目，並退後增加教召訓練之頻次及強度，使其所受訓練與作戰任務相結合。

對於國防部解決兵力的方案，徐巧芯6日在臉書發文質疑，這些後備軍人們，包括軍事訓練役、退伍的志願役，會負責第一波的「消耗動員」，得直接上戰場，如果沒有充足的訓練，等於是要他們去送死。

此外，在所有不支持恢復徵兵制的說法中，徐巧芯唯一認同的是前國防部長、現任退輔會主委馮世寬的說法，「徵兵有許多人不願當兵，把他徵來他也沒有心」，還主動表示，自己是話中有話，「募兵制是經過立法的，我個人當部長都無力去把事情扭轉過來」。

徐巧芯認為，如果徵兵不合適在台灣的理由來自於「徵來的『不願役』」，那麼台灣真的有作戰的決心？政府真的有充足的準備？還是不斷讓國人在險境中碰運氣？搭配最近的民調，答案不言而喻。

由於共軍近期密集擾台，我國軍力與兵制頓時成為熱門議題。根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，若兩岸爆發衝突，有44.9%民眾讓願意自己或家人上戰場保衛台灣，相較於7月調查增加4%，甚至比2019年1月調查大幅增加12.2%。其中，又以18、19歲族群達96％最高，但值得注意的是卻有高達87％反對恢復徵兵。

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