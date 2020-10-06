　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徵兵恐徵來「不願役」　徐巧芯憂：台灣真有作戰決心？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市議會市政總質詢,台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台北市議員徐巧芯提出恢復徵兵制後，引起廣泛討論，國防部提出後備教召要以「一年義務役」為優先，並以強化戰力為主軸，選充作法調整為「後退先用、精選適員、固定編組、年年施訓」。不過，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有44.9%的民眾願意上戰場，其中又以18、19歲族群達96％最高，但在問到是否支持恢復徵兵制，18、19歲族群有高達87％表示不支持。對此，徐巧芯表示，若徵來的都是「不願役」，那麼台灣人是否有作戰的決心？

國防部指出，軍事訓練役自102起實施，迄目前約占退伍8年編管人力之4成，志願役及義務役退員則占6成，未來因應後備編管結構產生變化，已納入後備制度改革，並依防衛作戰打的需求為主要考量，不會以軍事訓練役退員為後備戰力之主力，選充所需後備戰力，以強化戰力為主軸，選充作法調整為「後退先用、精選適員、固定編組、年年施訓」。

針對軍事訓練役人員，國防部提到，為強化其遂行作戰任務能力，將實施先期編管，依任務施以「灘岸守備」、「城鎮作戰」、「重要目標防護」等之重點訓練科目，並退後增加教召訓練之頻次及強度，使其所受訓練與作戰任務相結合。

對於國防部解決兵力的方案，徐巧芯6日在臉書發文質疑，這些後備軍人們，包括軍事訓練役、退伍的志願役，會負責第一波的「消耗動員」，得直接上戰場，如果沒有充足的訓練，等於是要他們去送死。

此外，在所有不支持恢復徵兵制的說法中，徐巧芯唯一認同的是前國防部長、現任退輔會主委馮世寬的說法，「徵兵有許多人不願當兵，把他徵來他也沒有心」，還主動表示，自己是話中有話，「募兵制是經過立法的，我個人當部長都無力去把事情扭轉過來」。

徐巧芯認為，如果徵兵不合適在台灣的理由來自於「徵來的『不願役』」，那麼台灣真的有作戰的決心？政府真的有充足的準備？還是不斷讓國人在險境中碰運氣？搭配最近的民調，答案不言而喻。

由於共軍近期密集擾台，我國軍力與兵制頓時成為熱門議題。根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，若兩岸爆發衝突，有44.9%民眾讓願意自己或家人上戰場保衛台灣，相較於7月調查增加4%，甚至比2019年1月調查大幅增加12.2%。其中，又以18、19歲族群達96％最高，但值得注意的是卻有高達87％反對恢復徵兵。

其他人也看了這些新聞...

徐巧芯稱6年後「4個月役男成後備主力」　國防部上火線提4原則
4個月役期、募兵制誰改的？　陳水扁：是馬英九不顧軍方反對硬推
陳水扁稱馬英九硬推募兵制、4個月役期　馬辦駁：延續扁政府政策

更多相關新聞...

ET民調／66%支持台灣恢復徵兵制　52%主張男女都要服兵役
ET民調／兩岸爆發軍事衝突　44.9%民眾願意上戰場保衛台灣
ET民調／66%支持台灣恢復徵兵制　52%主張男女都要服兵役

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／白宮推「川普擊敗肺炎紀念幣」　超狂價格曝光
美腿小隻女「機車晃52秒」爆熱議！　超正本尊現身回應了
快訊／諾貝爾物理學獎揭曉！3學者共同奪獎
獨／行刑式開槍驚悚畫面！殯葬業少東「當眾遭爆頭」
違停害命9秒畫面曝！18歲女騎士擦撞貨車　遭聯結車輾爆頭
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳台鐵南延恆春進度掛零　林佳龍證實：路網重新檢討中

康軒疑開除18年資深職員「吹哨者」　新北出動勞檢再爆積欠工資獎金

徵兵恐徵來「不願役」　徐巧芯憂：台灣真有作戰決心？

國中生吃團膳便當蒸蛋「嘔出7cm塑膠條」　老師竟當玩笑不通報

廖婉汝要求高鐵南延至屏東潮州　蘇貞昌：當時選舉韓國瑜反對

國民黨主席江啟臣南下雲林座談　張麗善吐苦水：前瞻補助稀少

蘇貞昌：將成立「數位發展部」　組改草案本會期送立院

陳柏惟爭取烏日、龍井、沙鹿全民運動館　蘇貞昌允諾優先設置

王世堅爆「2018年蔡柯會」內幕　柯文哲批：說謊！

李貴敏挺羅智強　批陳菊領軍監察院「東廠精神淋漓盡致」

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

鹿港輪椅伯「內側車道迴轉+逆向」　穿梭車陣惹網怒：移動式神主牌！

傳台鐵南延恆春進度掛零　林佳龍證實：路網重新檢討中

康軒疑開除18年資深職員「吹哨者」　新北出動勞檢再爆積欠工資獎金

徵兵恐徵來「不願役」　徐巧芯憂：台灣真有作戰決心？

國中生吃團膳便當蒸蛋「嘔出7cm塑膠條」　老師竟當玩笑不通報

廖婉汝要求高鐵南延至屏東潮州　蘇貞昌：當時選舉韓國瑜反對

國民黨主席江啟臣南下雲林座談　張麗善吐苦水：前瞻補助稀少

蘇貞昌：將成立「數位發展部」　組改草案本會期送立院

陳柏惟爭取烏日、龍井、沙鹿全民運動館　蘇貞昌允諾優先設置

王世堅爆「2018年蔡柯會」內幕　柯文哲批：說謊！

李貴敏挺羅智強　批陳菊領軍監察院「東廠精神淋漓盡致」

日黑貓作業員不爽遭解雇　開車衝物流中心砍殺女同事！

《多情》反派男星被車撞「眼睛出血」　潘柏希媽入戲太深以為真

庫存調節！德微科技9月營收月減39%　創近2年新低

街口金融科技喊退街口投信董事會　金管會：看怎麼調整

5招「撩男小心機」讓曖昧對象更進一步！細長耳環竟有奇效

「916口罩進口新制」後　1.2萬片口罩遭否准報關

「大奶姊姊回奶了」手遊廣告特寫女角胸部晃動　3電視台挨罰

濃煙如死神！桃園八德區電子廠宿舍火警...1傷1嗆昏CPR命危

首度接下手機代言！女神曾之喬開心現身　分享Sony最新手機Xperia 5 II

與湯姆克魯斯離婚19年　妮可基嫚罕見談前夫：我們擁有9年快樂婚姻

政治熱門新聞

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

快訊／朝野通過「台美建交」公決案

教召明年起一年一訓、一次14天

嘉義驚見蝙蝠車　葉宜津：周杰倫的？

李登輝7日奉安五指山　6日預演交通管制2天

洪東煒被民進黨高市議員要求下台　遭曝毛遂自薦財政局長

川普中鏢苦肉計？台媒體人3分析回應

游淑慧問陳時中：漲保費前　先說6000億花在哪

綠營要求撤換「宜蘭觀光大使」林瑞陽　縣府回應了

兩岸緊張！國軍空中戰巡是去年2.3倍

游淑慧嘆：錯過了韓國瑜　再後悔也回不來了

王定宇花籃事件　新人叔籲別秀下限

共機再度擾台　進入我空域遭驅離

掠馬英九之美？謝長廷反擊了

更多熱門

相關新聞

鍵盤上的台灣意識

鍵盤上的台灣意識

這份民調真正戳破的所有台灣民眾不願面對的真相，很多人都希望能捍衛台灣，只要上戰場的不是我本人就好；多數人都贊成增加防衛、增加兵源，只要當兵的不是我就行。

是該考慮徵兵制的時候了

是該考慮徵兵制的時候了

恢復兩年「徵兵制」！網答案一面倒

恢復兩年「徵兵制」！網答案一面倒

ET民調／18、19歲族群96％願上戰場護台 　87％卻拒恢復徵兵制

ET民調／18、19歲族群96％願上戰場護台 　87％卻拒恢復徵兵制

4個月役男成後備主力？國防部回應了

4個月役男成後備主力？國防部回應了

關鍵字：

徐巧芯徵兵制

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

快訊／台南殯儀館傳槍響　1男遭行刑式轟頭

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

參加婚禮包3千2！突然發現「1事」臉綠

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面