共軍清晨擾台　罕見廣播回擊我空軍：例行訓練！不要干擾行動

▲運8反潛機。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

共軍7日清晨再次侵擾我西南空域，有消息指稱，我空軍照例升空攔截，並以廣播驅離，共軍罕見發話回應，稱他們正在進行「例行訓練」，要我方不要干擾其行動，並稱我國為「台灣地區」。

國防部6日晚間指出，共軍今派遣1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區，國軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，並以廣播驅離及防空飛彈追監，而這也是10月以來，第四次共機擾台防空識別區。

有媒體指出，7日清晨共軍再次入侵我ADIZ（西南空域），高度7000公尺，而我空軍依照慣例升空攔截，並以廣播驅離；不過，不同於以往的，是共軍罕見透過廣播回應，稱我國為「台灣地區」，並強調他們正在進行例行訓練，請我方不要干擾其行動。

對此，根據軍方近期公布共軍的公開資料，9月16日至10月6日共有52架次擾台，依序為9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次；29日運8反潛機2架次；10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次。

▼運8於10月6日進入我西南空域活動示意圖。（圖／國防部提供）



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